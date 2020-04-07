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Форвард «Ахмата» Ильин: «Главная задача — хотя бы не заплыть жиром»

сегодня, 11:17

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин рассказал, как проводит время на карантине.

Всю прошлую неделю просидел дома. Вышел два раза в магазин, который находится на первом этаже здания. Это был кошмар и ужас! Очень тяжело. Даже не думал, что будет настолько не по себе. Голова шла кругом от замкнутого пространства. Сейчас выходим с ребенком погулять на 20-30 минут. У нас огороженная территория, на которой, слава Богу, никто не болеет, людей на улице мало. По сути, гуляем одни.

Набрал ли вес? Уверен, что нет. Даже в отпуске не испытываю с этим проблем. Сейчас выполняю каждый день самые простые упражнения: приседания, отжимания, работа на пресс, спину… Выбор в замкнутом пространстве небольшой. Повторяю по кругу все упражнения, увеличиваю количество подходов. И нет опасения, что через месяц выйду накаченным мужиком, но разучусь играть в футбол… Понятно, что будет очень тяжело снова вкатываться в сезон. С трудом понимаю, как это будет выглядеть. Особенно, если игры начнутся без раскачки. Но об этом еще рано думать, сейчас главная задача — хотя бы не заплыть жиром.

Напомним, что Ильин перешел в «Ахмат» зимой этого года из «Урала». 

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 12:28
Жрать меньше нужно ска.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:15
и не посадить печень
ДСА
ДСА
сегодня в 11:51
Сам в нарушениях и признался
beefs
beefs
сегодня в 11:34
тренируйся...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:26
кадыров тебе заплывёт)))))))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:18
смешная задача
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