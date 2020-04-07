Мюллер — о контракте: «„Бавария“ — это моя страсть»

Нападающий «Баварии» прокомментировал продление контракта с клубом.

Обе стороны удовлетворены продлением контракта. Я уверен, что как только мы снова будем играть, мы продолжим успешное выступление. Для меня приоритетом было продление контракта с клубом.

Я болею за «Баварию» уже две трети своей жизни, так что нельзя сказать, что у нас с клубом только контрактные обязательства — мы боремся друг за друга. Для меня это не просто какой-то работодатель. «Бавария» — это моя страсть. Я счастлив, что пробуду здесь еще несколько лет.