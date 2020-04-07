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Салихамиджич: «Мюллер — определяющая фигура для „Баварии“»

вчера, 14:18

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Томасом Мюллером.

Я счастлив, что мы смогли договориться с Томасом. Томас для нас особенный игрок. Это определяющая для нашего клуба и для болельщиков фигура, это лидер команды и человек, очень многого добившийся вместе с Баварией.

Мы знаем, что мы имеем в его лице. Томас, в свою очередь, тоже знает, что дает ему Бавария. Мы подходим друг другу и поэтому переговоры не заняли много времени. Мы все рады, что продолжим идти одной дорогой еще до 2023 года.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:36
Трудно спорить с Хасаном.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:30
кто бы спорил. да и фамилия подходящая))
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:24
да это так
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