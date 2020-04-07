Салихамиджич: «Мюллер — определяющая фигура для „Баварии“»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Томасом Мюллером.

Я счастлив, что мы смогли договориться с Томасом. Томас для нас особенный игрок. Это определяющая для нашего клуба и для болельщиков фигура, это лидер команды и человек, очень многого добившийся вместе с Баварией.

Мы знаем, что мы имеем в его лице. Томас, в свою очередь, тоже знает, что дает ему Бавария. Мы подходим друг другу и поэтому переговоры не заняли много времени. Мы все рады, что продолжим идти одной дорогой еще до 2023 года.