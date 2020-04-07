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«Мы будто спали вместе», — Бербатов о своём лучшем напарнике по атаке

сегодня, 11:00

Бывший болгарский футболист Димитар Бербатов рассказал о своем самом лучшем напарнике по атаке. Этим игроком стал бразильский футболиста Франса, с которым он играл за «Байер».

Мы всегда дополняли друг друга. Между нами было взаимное уважение. Мы помогали друг другу стать лучше, и это делало нашу команду сильнее. Я и Франса забили очень много голов. Помню, как мы уничтожили «Баварию» — 4:1, тогда каждый из нас забил по два гола.

Он не знал ни английского, ни немецкого, поэтому за пределами поля мы не могли разговаривать. Но когда начинался матч, взаимопонимание приходило само по себе, как будто мы спали вместе! Мне нравилось играть с этим парнем. Это было что-то невероятное.

Ранее Бербатов заявил, что «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:17
уверен что будто?)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:24
Россиянин: Я бы пошел с ним в разведку...
Европеец: Я бы с ним переспал...
VIPded
VIPded
сегодня в 11:38
В этих заграницах всё спаньём меряется...(((
Аpбитр
Аpбитр ответил cska minus
сегодня в 11:38
За что даются вип статусы?
Перейдите по ссылке там вся информация:
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
cska minus
cska minus ответил Аpбитр
сегодня в 11:32
Добрый день. Одобрили. Также обращаем ваше внимание на то, что вип-статусы будут сниматься у тех пользователей, которые будут регулярно попадать в бан (или за разовое серьезное нарушение). Эта процедура может коснуться и тех, кто не будет активен более месяца. Спасибо за понимание и приятного общения! :) Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
За что даются вип статусы?
рус фан
рус фан ответил Аpбитр
сегодня в 11:31
Добрый день. Одобрили. Также обращаем ваше внимание на то, что вип-статусы будут сниматься у тех пользователей, которые будут регулярно попадать в бан (или за разовое серьезное нарушение). Эта процедура может коснуться и тех, кто не будет активен более месяца. Спасибо за понимание и приятного общения! :) Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Спасибо.
Аpбитр
Аpбитр ответил рус фан
сегодня в 11:30
Всем здоровья. Прошу рассмотреть мою заявку на предоставление вип статуса.
Добрый день.
Одобрили.

Также обращаем ваше внимание на то, что вип-статусы будут сниматься у тех пользователей, которые будут регулярно попадать в бан (или за разовое серьезное нарушение). Эта процедура может коснуться и тех, кто не будет активен более месяца. Спасибо за понимание и приятного общения! :)
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:28
Европейский менталитет, с ним так работать хорошо, как будто спим вместе)) полнейший бред.
рус фан
рус фан
сегодня в 11:20
Всем здоровья. Прошу рассмотреть мою заявку на предоставление вип статуса.
cska minus
cska minus
сегодня в 11:08
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 11:08
    Ну и зачем он это сказал?
    SSPZ
    SSPZ
    сегодня в 11:01
    глупость сказал
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