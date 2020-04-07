«Мы будто спали вместе», — Бербатов о своём лучшем напарнике по атаке

Бывший болгарский футболист рассказал о своем самом лучшем напарнике по атаке. Этим игроком стал бразильский футболиста Франса, с которым он играл за «Байер».

Мы всегда дополняли друг друга. Между нами было взаимное уважение. Мы помогали друг другу стать лучше, и это делало нашу команду сильнее. Я и Франса забили очень много голов. Помню, как мы уничтожили «Баварию» — 4:1, тогда каждый из нас забил по два гола.

Он не знал ни английского, ни немецкого, поэтому за пределами поля мы не могли разговаривать. Но когда начинался матч, взаимопонимание приходило само по себе, как будто мы спали вместе! Мне нравилось играть с этим парнем. Это было что-то невероятное.