«Интер» готов провести переговоры по трансферу Месси

«Интер» намерен подписать контракт с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в следующее трансферное окно. «Нерадзурри» готовы провести переговоры по трансферу игрока, сообщает источник со ссылкой на журналиста TNT Sports Мартина Кастилью.
По данным репортера, в переходе Месси также заинтересован аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Кастилья отмечает, что этот клуб уже сделал предложение по трансферу капитана «Барсы».
Отметим, что ранее о возможном переходе Месси в «Интер» высказался экс-президент миланского клуба Массимо Моратти.
Котёнок представляешь Ташкенте идёт снег. Ёшкина кот.
Котёнок представляешь Ташкенте идёт снег. Ёшкина кот.