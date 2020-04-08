«Интер» готов провести переговоры по трансферу Месси

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вчера, 18:05

«Интер» намерен подписать контракт с капитаном «Барселоны» в следующее трансферное окно. «Нерадзурри» готовы провести переговоры по трансферу игрока, сообщает источник со ссылкой на журналиста TNT Sports Мартина Кастилью.

По данным репортера, в переходе Месси также заинтересован аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Кастилья отмечает, что этот клуб уже сделал предложение по трансферу капитана «Барсы».

Отметим, что ранее о возможном переходе Месси в «Интер» высказался экс-президент миланского клуба Массимо Моратти.