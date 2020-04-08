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«Интер» готов провести переговоры по трансферу Месси

вчера, 18:05

«Интер» намерен подписать контракт с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в следующее трансферное окно. «Нерадзурри» готовы провести переговоры по трансферу игрока, сообщает источник со ссылкой на журналиста TNT Sports Мартина Кастилью.  

По данным репортера, в переходе Месси также заинтересован аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Кастилья отмечает, что этот клуб уже сделал предложение по трансферу капитана «Барсы».

Отметим, что ранее о возможном переходе Месси в «Интер» высказался экс-президент миланского клуба Массимо Моратти.

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BarSlona
BarSlona
вчера в 22:51
Ржунимагу
BAIv
BAIv
вчера в 22:23
Денег не хватит, Барса врядли продаст пока Жозеп у руля, хотя если уходит может и продать чтобы к ручкам прилипло.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Leha-ha50
вчера в 21:05
Лео никуда не уйдет. Будет завершать карьеру в Барсе.
Барселона уйдет от Месси.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:31
Лео никуда не уйдет. Будет завершать карьеру в Барсе.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 20:03, ред.
Веселье только начинается, гномяра покажет мастер-класс по пиару.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:02
Скорее люди до Марса дойдут чем купит Месси
kella
kella
вчера в 20:02
Вернется Неймар и тогда можно будет не только пешком но и лежа играть! А перейти куда-то и играть уже не получится!
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил Lucky luciano
вчера в 19:49
через года 3-4 может в кабинет и перейдет
Как Роналду в Ювентус?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:21
Быстрее Реал продаст Бэйла, чем Месси уйдёт с Барселоны))
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
вчера в 19:07
Поговорить всегда можно
Не первый ааппрреелльь.
Котёнок представляешь Ташкенте идёт снег. Ёшкина кот.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:48
Чего?! Да гномяра привязан к барсукам,как "земля за колхозом!"
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:43
Поговорить всегда можно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:30
Его с Барсы палкой не выгонишь
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 18:28
У "Интера" денег на его зарплату не хватит в жизни. Слух чистой или даже жёлтой воды.
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 18:25
через года 3-4 может в кабинет и перейдет
drug01
drug01
вчера в 18:10
Слухи????
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