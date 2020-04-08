«Челси» и «Барселона» ведут переговоры по аренде Коутиньо

1586356190

вчера, 17:29

«Челси» намерен арендовать полузащитника «Барселоны» . Лондонцы ведут переговоры с «Барсой» по этому вопросу. Стороны обсуждают возможность аренды с опцией выкупа, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport.

«Сине-гранатовые» хотят, чтобы в соглашение был включен пункт об обязательном выкупе. В то же время «Челси» не заинтересован в таком варианте. Лондонцы предпочитают включить в договор пункт о праве выкупа.

В нынешнем сезоне Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды. По данным СМИ , мюнхенцы не намерены выкупать контракт игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо также заинтересован «Лестер».