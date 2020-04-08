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«Челси» и «Барселона» ведут переговоры по аренде Коутиньо

вчера, 17:29

«Челси» намерен арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Лондонцы ведут переговоры с «Барсой» по этому вопросу. Стороны обсуждают возможность аренды с опцией выкупа, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport.

«Сине-гранатовые» хотят, чтобы в соглашение был включен пункт об обязательном выкупе. В то же время «Челси» не заинтересован в таком варианте. Лондонцы предпочитают включить в договор пункт о праве выкупа.

В нынешнем сезоне Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды. По данным СМИ, мюнхенцы не намерены выкупать контракт игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо также заинтересован «Лестер».

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Все комментарии
Apsny
Apsny
вчера в 22:00
Улучшенная версия Пасторе.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 19:51
После ухода из Ливерпуля карьера бразильца пошла на спад, стал скитальцем. В Барселоне не прижился, в Баварии Более возрастной Мюллер его убрал из состава и Гнабри не дает дышать. Посмотрим, что будет в Челси.
dimagas2
dimagas2
вчера в 17:35
Аренда логичнее всего.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:33
не договорятся то спартак возьмёт)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:32
Обязательно не выкупать.
shlomo
shlomo
вчера в 17:31
Договорятся
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