Клопп — о первой встрече с Мане: «Он выглядел как рэпер в бейсболке»

Главный тренер «Ливерпуля» вспомнил первую встречу с форвардом мерсисайдцев в документальном фильме о 27-летнем игроке «Сделан в Сенегале»:

Помню первую встречу с ним. Я тогда был еще в Дортмунде (Мане играл за «Зальцбург»). Увидел сидящего молодого парня в бейсболке задом наперед и окрашенной светлой прядью волос. Он выглядел как начинающий рэпер. Подумал, что не хочу тратить на него время. Мне нужен футболист, который был бы готов выходить со скамейки.

Считаю, что хорошо разбираюсь в людях. Однако я тогда ошибся. Позже следил за его карьерой и видел успехи Садио в «Зальцбурге». В «Саутгемптоне» же Мане просто доминировал.