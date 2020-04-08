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Клопп — о первой встрече с Мане: «Он выглядел как рэпер в бейсболке»

вчера, 21:12

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил первую встречу с форвардом мерсисайдцев Садио Мане в документальном фильме о 27-летнем игроке «Сделан в Сенегале»:

Помню первую встречу с ним. Я тогда был еще в Дортмунде (Мане играл за «Зальцбург»). Увидел сидящего молодого парня в бейсболке задом наперед и окрашенной светлой прядью волос. Он выглядел как начинающий рэпер. Подумал, что не хочу тратить на него время. Мне нужен футболист, который был бы готов выходить со скамейки.

Считаю, что хорошо разбираюсь в людях. Однако я тогда ошибся. Позже следил за его карьерой и видел успехи Садио в «Зальцбурге». В «Саутгемптоне» же Мане просто доминировал.

Ранее Клопп от лица клуба поблагодарил медицинских работников.

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Все комментарии
Не спартак
Не спартак
сегодня в 00:33
Ему так нравится.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:42
клоп и сам-то в трениках и кепке выглядит как гопник....
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:26
Клоп расист.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:24
Это современно.
Comdiv
Comdiv
вчера в 21:12
Так сейчас модно.
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