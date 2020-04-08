Промес — «Спартаку»: «Я скучаю по тебе»

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вчера, 20:49

«Спартак» в своем инстаграме опубликовал видео с хет-триком бывшего полузащитника клуба в ворота «Анжи» ровно два года назад.

28-летний голландец прокомментировал в комментариях этот пост:

Скучаю по тебе.

Другой экс-хавбек «красно-белых» пошутил, обратившись к Промесу:

Не за что, бро.

Недавно Промес извинился за нарушение карантина.