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Промес — «Спартаку»: «Я скучаю по тебе»

вчера, 20:49

«Спартак» в своем инстаграме опубликовал видео с хет-триком бывшего полузащитника клуба Квинси Промеса в ворота «Анжи» ровно два года назад.

28-летний голландец прокомментировал в комментариях этот пост:

Скучаю по тебе.

Другой экс-хавбек «красно-белых» Софьян Ханни пошутил, обратившись к Промесу:

Не за что, бро.

Недавно Промес извинился за нарушение карантина. 

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Все комментарии
averoniy
averoniy
сегодня в 00:38
Вместе с Сонькой по глушаковским оргиям скучают.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:20
Огромное тебе спасибо за всё ! Мы тоже очень скучаем !
jilbar
jilbar ответил Caniggia
вчера в 23:05
Да уж, таке бабки! Но он хоть их отрабатывал, в отличие от всяких Кавенаги и Шюррле.
Особенно в Ливерпуле.
Lazurny
Lazurny
вчера в 22:36
По баблу и бане зулус скучает.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:27
Да уж, таке бабки! Но он хоть их отрабатывал, в отличие от всяких Кавенаги и Шюррле.
makkie
makkie
вчера в 22:23
Даа, Антохи сейчас не хватает в атаке.
Наверное с Бакаевым был бы ударный тандем на острие.
Промес - настоящая находка для Спартака, просто топчиком был!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:53, ред.
Промес:"Я скучаю по Глушакову."
Izmar
Izmar
вчера в 21:21
По скандалам и склокам соскучился Свинси.
Лиговский
Лиговский
вчера в 21:16
По зарплате скучает и хождению по полю.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:12
по гонорарам и бабам ты скучаешь)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:51
соскучился
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