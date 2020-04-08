Промес — «Спартаку»: «Я скучаю по тебе»

«Спартак» в своем инстаграме опубликовал видео с хет-триком бывшего полузащитника клуба Квинси Промеса в ворота «Анжи» ровно два года назад.
28-летний голландец прокомментировал в комментариях этот пост:
Скучаю по тебе.
Другой экс-хавбек «красно-белых» Софьян Ханни пошутил, обратившись к Промесу:
Не за что, бро.
Недавно Промес извинился за нарушение карантина.
Наверное с Бакаевым был бы ударный тандем на острие.
Промес - настоящая находка для Спартака, просто топчиком был!
Наверное с Бакаевым был бы ударный тандем на острие.
Промес - настоящая находка для Спартака, просто топчиком был!