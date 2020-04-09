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Чемпионка мира высказалась за интеграцию с мужским футболом

сегодня, 10:17

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, лучшая футболистка мира 2015 и 2016 годов Карли Ллойд высказалась на тему мужского и женского футбола. 

У меня нет физических качеств, скорости или силы мужчин, ни одна женщина не может иметь их. Но есть некоторые невероятно умелые женщины, которые играют в футбол, и очень разочаровывает, когда я постоянно слышу аргумент, что мы не будем так хороши, как и они. В целом нам нужно менять культуру. Нам нужно объединиться, чтобы было больше возможностей для интеграции с мужским футболом. 

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:33
Теперь мы не Омский "Газмяс", а Омская "Газмясочка". Если только так.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 14:24
Надеюсь до такого не дойдёт никогда. Ну или по крайней мере пока я живу и смотрю футбол.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:26
Бред розового цвета.Несчастные футболистки,футбол их делает неравными.Далее поносообразный бред.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:19
Интересно, есть ли в женском футболе команда эквивалентная Уимблдону времён Уайза, Джонса и остальной банде психов? На такую я бы посмотрел. Один раз.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:02
явные проблемы с головой )))и вирус тут не причём)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:32
Сборную ЛГБТ не хотите создать ,чтобы интегрировать в мужской футбол ? )) Чё там !
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 10:51
Бабы должны на кухне кашеварить, ох уж эти феминистки и толерасты!!
Alvish
Alvish
сегодня в 10:49
Это все равно, что конь в художественной гимнастике.
112910415
112910415
сегодня в 10:32
просто нелепость
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:31
Нам нужно объединиться, чтобы было больше возможностей для интеграции с мужским футболом.
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Игрочишка Дзюба не переживет такой конкуренции. Он не знает как избавиться от конкуренции с Кокориным, а тут вы ещё женщины будете с ним конкурировать.)))
Red blu
Red blu
сегодня в 10:28
Это не серьезно!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:26
Мужиков переделываем в баб и играем.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:25
Сёстры Уильямс накаченные всякой химией могут в мужском теннисе участвовать, да и в других видах спорта есть "женщины" под охраной ВАДА, которые могут мужикам фору дать.

ОПС
ОПС
сегодня в 10:24
Невозможно.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:18
Неожиданно
Comdiv
Comdiv
сегодня в 10:18
Ничего хорошего.
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