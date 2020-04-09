Чемпионка мира высказалась за интеграцию с мужским футболом

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, лучшая футболистка мира 2015 и 2016 годов Карли Ллойд высказалась на тему мужского и женского футбола.

У меня нет физических качеств, скорости или силы мужчин, ни одна женщина не может иметь их. Но есть некоторые невероятно умелые женщины, которые играют в футбол, и очень разочаровывает, когда я постоянно слышу аргумент, что мы не будем так хороши, как и они. В целом нам нужно менять культуру. Нам нужно объединиться, чтобы было больше возможностей для интеграции с мужским футболом.