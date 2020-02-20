Футболистку не допустили к участию в первенстве среди мальчиков

Юную футболистку из Екатеринбурга Арину Акатьеву не допустили до участия в финале первенства России среди мальчиков.
Акатьева является капитаном команды мальчиков ДЮСШ «Факел» 2008–2009 года рождения. Арина на зональном этапе турнира забила 21 мяч, став лучшим бомбардиром.
Организаторы турнира, Ассоциация мини-футбола России, отказалась принимать заявку Арины в команду на финал первенства. При этом, в регламенте соревнований нет пункта о запрете на участие девочек в турнирах для мальчиков.
Футбольный клуб «Урал» выступил с поддержкой девочки.
Напомним, что недавно «Зенит» создал женский футбольный клуб.
Но это не мешало ей играть с мальчиками по ходу турнира и быть капитаном, а на финал запрет, как-то странное решение.
Но это не мешало ей играть с мальчиками по ходу турнира и быть капитаном, а на финал запрет, как-то странное решение.
Девочке не место среди турнира для мальчиков , пускай играет с девочками .
Девочке не место среди турнира для мальчиков , пускай играет с девочками .
у мальчиков свое первенство, у девочек свое.
мальчики налево - девочки направо.
чего она за женскую команду не играет?
у мальчиков свое первенство, у девочек свое.
мальчики налево - девочки направо.
чего она за женскую команду не играет?