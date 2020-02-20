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Футболистку не допустили к участию в первенстве среди мальчиков

сегодня, 13:18

Юную футболистку из Екатеринбурга Арину Акатьеву не допустили до участия в финале первенства России среди мальчиков.

Акатьева является капитаном команды мальчиков ДЮСШ «Факел» 2008–2009 года рождения. Арина на зональном этапе турнира забила 21 мяч, став лучшим бомбардиром.

Организаторы турнира, Ассоциация мини-футбола России, отказалась принимать заявку Арины в команду на финал первенства. При этом, в регламенте соревнований нет пункта о запрете на участие девочек в турнирах для мальчиков.

Футбольный клуб «Урал» выступил с поддержкой девочки.

Напомним, что недавно «Зенит» создал женский футбольный клуб.

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Mangur
Mangur
сегодня в 14:05
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 13:57
    Кто-то что-то в регламенте не дописал.
    Аpбитр
    Аpбитр ответил mihaluch
    сегодня в 13:54
    В контактных видах спорта мальчики налево - девочки направо.
    Это да.
    Но это не мешало ей играть с мальчиками по ходу турнира и быть капитаном, а на финал запрет, как-то странное решение.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:47
    В контактных видах спорта мальчики налево - девочки направо.
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 13:45
    Сейчас феминистки в знак протеста грудь покажут и все разойдутся.
    Девочке не место среди турнира для мальчиков , пускай играет с девочками .
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:38
    по логике все правильно.
    у мальчиков свое первенство, у девочек свое.
    мальчики налево - девочки направо.
    чего она за женскую команду не играет?
    BagioR
    BagioR
    сегодня в 13:29
    Ща гейропа санкции наложит на Факел
    Faustello
    Faustello ответил Князь никогда не сдаётся
    сегодня в 13:23
    Что это, если не сексизм? Аха-ха)
    Ну физиологически девочки быстрее развиваются в раннем возрасте, так что могут соскочить типа с читерством борются )))
    Князь никогда не сдаётся
    Князь никогда не сдаётся
    сегодня в 13:22
    Что это, если не сексизм? Аха-ха)
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