Соблазнительный футбол. Выбираем самую красивую футболистку мира

«Соккер.ру» предлагает посмотреть на самую красивую сторону футбола.
Мы составили двадцатку самых красивых футболисток мира. Список не имеет рейтинговых свойств, кто всех красивее и милее — решать Вам.
Ксения Коваленко (Россия) — ЦСКА, чемпионка России
Алекс Морган (США) — «Орландо Прайд», двукратная чемпионка мира, победительница женской ЛЧ
Кэйлин Кайл (Канада) — Завершила карьеру, двукратная чемпионка мира (U-20)
Лорен Сессельман (Канада) — «Санта Кларита», чемпионка мира
Лоре Буллё (Франция) — Завершила карьеру, двукратная обладательница Кубка Франции
Селина Вагнер (Германия) — «Санд», двукратная победительница женской ЛЧ
Стоит отметить, что Селина и еще несколько футболисток сборной Германии в прошлом приняли участие в фотосессии для немецкого издания журнала Playboy. Всё довольно легко гуглится.
Анук Хугендийк (Нидерланды) — Завершила карьеру, обладательница Кубка Англии, чемпионка Нидерландов
Нора Хольстад Берге (Норвегия) — Завершила карьеру, двукратная победительница чемпионата Германии
Жонель Филиньо (Бельгия) — Завершила карьеру, обладательница Золотого кубка КОНКАКАФ
Сидни Леру (США) — «Орландо Прайд», чемпионка мира и Олимпийских игр
Косоваре Асллани (Швеция) — «Депортиво Такон», серебрянный призер Олимпийских игр
Хоуп Соло (США) — Завершила карьеру, чемпионка мира и Олимпийских игр
Хизер Миттс (США) — Завершила карьеру, трехкратная Олимпийская чемпионка
Милен Домингес (Бразилия) — Завершила карьеру
Амадин Анри (Франция) — «Лион», пятикратная победительница женской ЛЧ
Тони Дагган (Англия) — «Атлетико», двукратная победительница чемпионата Англии
Люси Вонкова (Чехия) — «Аякс», чемпионка Чехии
Виктория Шкода (Россия) — «Краснодар», двукратный бронзовый призер Олимпиады
Альбина Фомченко (Украина) — «Локомотив»
Эльвира Тодуа (Россия) — ЦСКА, трекратная чемпионка России
Напомним, что совсем недавно мы предлагали вам посмотреть на двадцатку самых красивых жен и подруг представителей РПЛ.