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Соблазнительный футбол. Выбираем самую красивую футболистку мира

сегодня, 00:30

«Соккер.ру» предлагает посмотреть на самую красивую сторону футбола.

Мы составили двадцатку самых красивых футболисток мира. Список не имеет рейтинговых свойств, кто всех красивее и милее — решать Вам.

Ксения Коваленко (Россия) — ЦСКА, чемпионка России

Алекс Морган (США) — «Орландо Прайд», двукратная чемпионка мира, победительница женской ЛЧ

Кэйлин Кайл (Канада) — Завершила карьеру, двукратная чемпионка мира (U-20)

Лорен Сессельман (Канада) — «Санта Кларита», чемпионка мира

Лоре Буллё (Франция) — Завершила карьеру, двукратная обладательница Кубка Франции

Селина Вагнер (Германия) — «Санд», двукратная победительница женской ЛЧ

Стоит отметить, что Селина и еще несколько футболисток сборной Германии в прошлом приняли участие в фотосессии для немецкого издания журнала Playboy. Всё довольно легко гуглится.

Анук Хугендийк (Нидерланды) — Завершила карьеру, обладательница Кубка Англии, чемпионка Нидерландов

Нора Хольстад Берге (Норвегия) — Завершила карьеру, двукратная победительница чемпионата Германии

Жонель Филиньо (Бельгия) — Завершила карьеру, обладательница Золотого кубка КОНКАКАФ

Сидни Леру (США) — «Орландо Прайд», чемпионка мира и Олимпийских игр

Косоваре Асллани (Швеция) — «Депортиво Такон», серебрянный призер Олимпийских игр

Хоуп Соло (США) — Завершила карьеру, чемпионка мира и Олимпийских игр

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hope Solo (@hopesolo)

Хизер Миттс (США) — Завершила карьеру, трехкратная Олимпийская чемпионка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heather Mitts (@hmitts2)

Милен Домингес (Бразилия) — Завершила карьеру

Амадин Анри (Франция) — «Лион», пятикратная победительница женской ЛЧ

Тони Дагган (Англия) — «Атлетико», двукратная победительница чемпионата Англии

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Toni Duggan (@toniduggan)

Люси Вонкова (Чехия) — «Аякс», чемпионка Чехии

Виктория Шкода (Россия) — «Краснодар», двукратный бронзовый призер Олимпиады

Альбина Фомченко (Украина) — «Локомотив»

Эльвира Тодуа (Россия) — ЦСКА, трекратная чемпионка России

Напомним, что совсем недавно мы предлагали вам посмотреть на двадцатку самых красивых жен и подруг представителей РПЛ.

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Faustello
Faustello
сегодня в 07:16
Спасибо, потеребил)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 05:34
Какие девушки)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 02:11
Охх, ухх!!! Все красавицы!!!!!!!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 02:00
Жонель Филиньо. Бельгия.
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