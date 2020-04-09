УЕФА не собирается менять формат Евро-2020 с 12 городами Европы

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вчера, 19:24

Как сообщает Sky Sports, УЕФА не собирается менять формат отложенного на год Евро-2020 и по-прежнему хочет провести турнир в 12 городах Европы.

Пресс-секретарь УЕФА рассказал Sky Sports, что Евро планируется провести в период с 11 июня по 11 июля 2021 года без изменения календаря матчей в тех же городах. Однако на данном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу, дальнейшие решения будут объявлены в ближайшее время.