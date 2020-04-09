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УЕФА не собирается менять формат Евро-2020 с 12 городами Европы

вчера, 19:24

Как сообщает Sky Sports, УЕФА не собирается менять формат отложенного на год Евро-2020 и по-прежнему хочет провести турнир в 12 городах Европы.

Пресс-секретарь УЕФА рассказал Sky Sports, что Евро планируется провести в период с 11 июня по 11 июля 2021 года без изменения календаря матчей в тех же городах. Однако на данном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу, дальнейшие решения будут объявлены в ближайшее время.

Не так давно стало известно, что УЕФА решил не менять название Евро-2020.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 01:13
Элементарно, Ватсон. Финансовые проблемы и немалые возникли и будут усиливаться и в Италии, и во Франции, и в других странах Европы. Причем их глубина будет различной и может нарастать. Проведение матчей ЧЕ это не только финансовые затраты, это еще куча проблем,например, никто не знает как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, в той же Италии, или Дании, или еще где то. Возможна и вторая и третья волна пандемии. Так что комплекс финансовых и медицинских аспектов вполне возможно может сузить круг желающих принять у себя матчи ЧЕ.. В то числе и из-за наплыва болельщиков из неблагополучных стран. Так что я не разделяю оптимизма УЕФА
Предугадывать ситуацию за год вперед - это неверно в корне.
Спасибо за разъяснения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Leha-ha50
вчера в 23:47
Обоснуй?
Элементарно, Ватсон. Финансовые проблемы и немалые возникли и будут усиливаться и в Италии, и во Франции, и в других странах Европы. Причем их глубина будет различной и может нарастать. Проведение матчей ЧЕ это не только финансовые затраты, это еще куча проблем,например, никто не знает как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, в той же Италии, или Дании, или еще где то. Возможна и вторая и третья волна пандемии. Так что комплекс финансовых и медицинских аспектов вполне возможно может сузить круг желающих принять у себя матчи ЧЕ.. В то числе и из-за наплыва болельщиков из неблагополучных стран. Так что я не разделяю оптимизма УЕФА
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:33
Если УЕФА в этом вопросе будет упорствовать и настаивать на 12 городах, то о ЧЕ можно будет забыть и не только по финансовым соображениям.
Обоснуй?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:56
Если УЕФА в этом вопросе будет упорствовать и настаивать на 12 городах, то о ЧЕ можно будет забыть и не только по финансовым соображениям.
13ROS13
13ROS13
вчера в 20:00
Это разумно, ведь готовились.
VIPded
VIPded
вчера в 19:35
Это правильно.
drug01
drug01
вчера в 19:26
Что такое ФЛУД- подскажите,спасибо!!!!
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