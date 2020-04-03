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СМИ: УЕФА не допустит к еврокубкам клубы, которые не доиграют чемпионат

сегодня, 01:35

В СМИ появилась важная информация о письме, подписанном УЕФА, Ассоциацией европейских клубов и Ассоциацией европейских лиг и отправленном всем их членам.

Футбольные организации в письме намекают на нежелательность досрочного прекращения национальных чемпионатов и возможные санкции, которые будут применены к клубам, которые не доиграют нынешний сезон.

Мы уверены, что футбол сможет возобновиться в ближайшие месяцы, при условиях, которые будут продиктованы местными властями. Считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и неоправданным.

Рабочие группы УЕФА сосредоточены над сценариями, охватывающими июль и август, включая возможное возобновление турниров УЕФА после завершения национальных чемпионатов.

Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется по спортивным результатам, достигнутым после окончания полноценного национального чемпионата, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия.

Оценивать право клубов на участие в еврокубках сезона-2020/21 – прерогатива УЕФА. Мы знаем, как сильно вы разделяете с нами главные ценности нашего с вами спорта и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии по защите неприкосновенности этих соревнований.

Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс раскритиковал УЕФА и Королевский футбольный союз Нидерландов за намерение доиграть нынешний сезон и сравнил организации с президентом США Дональдом Трампом.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:34
Ну вот. А кто то уже завершил сезон. Теперь придется сдавать назад.
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