УЕФА планирует завершить сезон в августе, а следующий сократить

По информации The Times, чрезвычайная рабочая группа УЕФА работает над вопросом изменений в календаре чемпионатов на фоне приостановок матчей из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, что УЕФА планирует завершить этот сезон в августе и сократить соревнования в следующем сезоне, чтобы свести к минимуму разрушительное влияние коронавируса на европейский футбол. На следующий год уже перенесены чемпионат Европы и Олимпиада в Токио.
Также недавно стало известно, что УЕФА сделает поправки в правилах ФФП из-за коронавируса.
Только если уменьшить количество команд в чемпионатах.
Из РПЛ предлагаю отписать Зенит и цска. Давно эти команды не проходили крещение огнем, мечом и пердивом.
Только если уменьшить количество команд в чемпионатах.
Из РПЛ предлагаю отписать Зенит и цска. Давно эти команды не проходили крещение огнем, мечом и пердивом.