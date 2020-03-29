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УЕФА планирует завершить сезон в августе, а следующий сократить

вчера, 23:30

По информации The Times, чрезвычайная рабочая группа УЕФА работает над вопросом изменений в календаре чемпионатов на фоне приостановок матчей из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что УЕФА планирует завершить этот сезон в августе и сократить соревнования в следующем сезоне, чтобы свести к минимуму разрушительное влияние коронавируса на европейский футбол. На следующий год уже перенесены чемпионат Европы и Олимпиада в Токио.

Также недавно стало известно, что УЕФА сделает поправки в правилах ФФП из-за коронавируса.

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oFANATo
oFANATo ответил LOpp
сегодня в 00:24
Кричите громче, вас плохо слышно с 8-го места.))))))))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:18
Пока китайцы не придумают дешевое лекарство от короны , зрителей не будет !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:13
Еще не известно что будет!
LOpp
LOpp
сегодня в 00:10
Как можно сократить сезон?
Только если уменьшить количество команд в чемпионатах.
Из РПЛ предлагаю отписать Зенит и цска. Давно эти команды не проходили крещение огнем, мечом и пердивом.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:58, ред.
Дальше посмотрим как будет ...
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