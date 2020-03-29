УЕФА планирует завершить сезон в августе, а следующий сократить

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вчера, 23:30

По информации The Times, чрезвычайная рабочая группа УЕФА работает над вопросом изменений в календаре чемпионатов на фоне приостановок матчей из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что УЕФА планирует завершить этот сезон в августе и сократить соревнования в следующем сезоне, чтобы свести к минимуму разрушительное влияние коронавируса на европейский футбол. На следующий год уже перенесены чемпионат Европы и Олимпиада в Токио.