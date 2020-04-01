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УЕФА настаивает, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны

сегодня, 18:48

УЕФА провел переговоры с 55 национальными федерациями по вопросу судьбы нынешнего европейского сезона. УЕФА настаивает, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны. При этом в организации готовы к тому, что сезон придется доигрывать без зрителей. Также в УЕФА не исключают сокращения продолжительности следующего сезона, если текущая кампания существенно растянется.  

Указывается, что национальные лиги могут самостоятельно принимать решения насчет доигровки сезона, но при этом им необходимо уведомить УЕФА в установленный срок.

Напомним, ранее большинство европейских чемпионатов были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что ранее УЕФА перенес на неопределенный срок матчи национальных сборных, запланированные на июнь.

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Брулин
Брулин
сегодня в 19:18
Так это и коню понятно, что возобновят, ибо на карту поставлены огромные деньги
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:17, ред.
Все надеются на то что чемпионаты будут доиграны.

Вот только когда это случится никто сейчас предсказать не сможет.
shlomo
shlomo ответил Mikki
сегодня в 19:15, ред.
Вы 4 ставки сделали.
Перезагрузил комп, открыл другой браузер...поставил через открытый матч, там есть сохранить ( в Линии сохранить нет)....на пятый отмененный матч Манага - Реал Эстели ставка висит и поставить заново невозможно....Спасибо за заботу....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:13
Если доиграют , то уже некому будет бухтеть про несправедливость)))
VIPded
VIPded
сегодня в 19:08
Правильно. Но только без зрителей.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:02
Так будет справедливее.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:00
Да,если начали то нужно доигрывать.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 18:49
Верное решение.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:49
И это правильно!
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