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сегодня, 18:48

УЕФА провел переговоры с 55 национальными федерациями по вопросу судьбы нынешнего европейского сезона. УЕФА настаивает, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны. При этом в организации готовы к тому, что сезон придется доигрывать без зрителей. Также в УЕФА не исключают сокращения продолжительности следующего сезона, если текущая кампания существенно растянется.

Указывается, что национальные лиги могут самостоятельно принимать решения насчет доигровки сезона, но при этом им необходимо уведомить УЕФА в установленный срок.

Напомним, ранее большинство европейских чемпионатов были приостановлены из-за пандемии коронавируса.