УЕФА провел переговоры с 55 национальными федерациями по вопросу судьбы нынешнего европейского сезона. УЕФА настаивает, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны. При этом в организации готовы к тому, что сезон придется доигрывать без зрителей. Также в УЕФА не исключают сокращения продолжительности следующего сезона, если текущая кампания существенно растянется.
Указывается, что национальные лиги могут самостоятельно принимать решения насчет доигровки сезона, но при этом им необходимо уведомить УЕФА в установленный срок.
Напомним, ранее большинство европейских чемпионатов были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Стоит отметить, что ранее УЕФА перенес на неопределенный срок матчи национальных сборных, запланированные на июнь.
Вот только когда это случится никто сейчас предсказать не сможет.
Вот только когда это случится никто сейчас предсказать не сможет.