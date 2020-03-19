УЕФА сделает поправки в правилах ФФП из-за коронавируса

Пресс-служба УЕФА сообщает, что организация будет учитывать ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие правилам ФФП .

В качестве первой меры и в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года. Кроме того, что касается деятельности по мониторингу в отношении финансового fair play, стоит отметить, что принцип форс-мажорных обстоятельств уже предусмотрен правилами регламента. Согласно этому принципу, любое чрезвычайное событие или обстоятельства, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, учитываются как часть оценки клубов в каждом конкретном случае.