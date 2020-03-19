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УЕФА сделает поправки в правилах ФФП из-за коронавируса

сегодня, 16:11

Пресс-служба УЕФА сообщает, что организация будет учитывать ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие правилам ФФП.

В качестве первой меры и в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года. Кроме того, что касается деятельности по мониторингу в отношении финансового fair play, стоит отметить, что принцип форс-мажорных обстоятельств уже предусмотрен правилами регламента. Согласно этому принципу, любое чрезвычайное событие или обстоятельства, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, учитываются как часть оценки клубов в каждом конкретном случае.

Коронавирус и футбол

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NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Trepanator
сегодня в 19:03
Главное чтобы Зенит,Манчестер Сити,ПСЖ и Рубин понесли наказание
Вот только в след за МС за нарушение ФФП от еврокубков отстранят спартак
Хотя какой смысл лишать спартак того, чего у них нет?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:30
Для МС поправки не будет.
Trepanator
Trepanator
сегодня в 17:09
Главное чтобы Зенит,Манчестер Сити,ПСЖ и Рубин понесли наказание
beefs
beefs
сегодня в 16:51
Это нормально...
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