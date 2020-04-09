«Торпедо» сократил зарплаты игрокам и тренерам на 25%

Президент «Торпедо» Елена Еленцева сообщила, что все сотрудники московской команды пошли на понижение заработной платы в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.

С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов. Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона.