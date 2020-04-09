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«Торпедо» сократил зарплаты игрокам и тренерам на 25%

вчера, 21:43

Президент «Торпедо» Елена Еленцева сообщила, что все сотрудники московской команды пошли на понижение заработной платы в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.

С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов. Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона.

Ранее «Торпедо» продлил карантин на неопределенный срок.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
вчера в 22:46
25% не 70% . Переживут.
Cтукачок
Cтукачок
вчера в 22:27
Ну ниче, Серега посадит на даче картофанчик, помидорчик, огуречик, как нить протянет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:08
Пора озвучить тех , кто еще упирается???
Lazurny
Lazurny
вчера в 22:05
Не хотят быть в стороне.
STVA 1
STVA 1 ответил VAN ARM
вчера в 21:56
под общую гребенку!! это мода что ли такая?))
Веяние времени)))
beefs
beefs
вчера в 21:54
очередной клуб спасается
Jin-Ho
Jin-Ho ответил VAN ARM
вчера в 21:53
под общую гребенку!! это мода что ли такая?))
Коронавирус законодатель моды)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:49
под общую гребенку!! это мода что ли такая?))
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