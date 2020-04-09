Футболисты дешевеют: минус 9.22 миллиарда евро на всех!

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сегодня, 15:21

«Соккер.ру» с помощью данных Transfermarkt рассказывает о тотальном даунгрейде футбольного рынка.

Очевидно, что беспрецедентная ситуация в мире уже ударила по футболу, и хотя среднесрочные и долгосрочные последствия пандемии коронавируса на сегодняшний день трудно оценить, очевидно, что паузы в чемпионатах и еврокубках скажутся на финансовых возможностях клубов. Говоря просто: футбольный мир обеднел. В первую очередь, эта простая истина ударит по ценам «внутренних товаров»: раздутые цены на футболистов упадут, ожидается общая девальвация в районе 20%.

Transfermarkt уверен, что наименьшее снижение цен ждет футболистов 1998 года рождения и младше — до 10%, а вот «старички» могут потерять до 40% стоимости. Суммарно все профессиональные футболисты потеряли 9.22 миллиарда евро. Чтобы вы понимали масштабы, 9.22 миллиарда евро — это также суммарная стоимость 12 самых дорогих составов в мире! Столько сейчас стоят все футболисты «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Реала», «Барселоны», ПСЖ , «Баварии», «Атлетико», «Тоттенхэма», «Челси», МЮ , «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии».

Мнение основателя компании Transfermarkt Маттиаса Зайделя о неординарной ситуации:

Цены на биржевых рынках рухнули, многим клубам грозит неплатежеспособность, а планы по трансферам застопорились из-за множества неопределенностей в большинстве клубов. В настоящее время вряд ли можно предположить, что трансферные цены будут продолжать расти в обозримом будущем, как это происходило в последние годы. Вероятно, будут и далее исключения и отдельные трансферы за очень большие суммы, но, на наш взгляд, реакция на сложившуюся ситуацию все же необходима.

Как определяется стоимость футболиста?

Transfermarkt при расчете рыночных стоимостей футболистов учитывает стандартные модели ценообразования, после чего базовое значение «дорабатывается» при активном участии экспертов и сообщества. С учетом глобальных изменений на рынке индивидуальный подход к оценке стоимости необходим, в том числе потому, что клубы в условиях ухудшения экономического климата постараются максимально исключить риски при совершении сделок.

Следовательно, возрастные, подверженные травмам и имеющие систематические проблемы с дисциплиной футболисты, будут дешеветь и дешеветь. А вот охота за перспективными молодыми игроками наверняка продолжится, более того, ожидается, что футбол «помолодеет». К примеру, в Бундеслиге уже снизили минимальный возраст для участников чемпионатов. Снова слово Зайделю:

Индивидуальная оценка рыночной стоимости в рамках регулярного обновления и с помощью наших администраторов рыночной стоимости все еще необходима и будет проводиться снова, как только это представится возможным. В конце концов, потери в стоимости из-за кризиса вряд ли будут одинаковыми для каждого игрока. Нынешнее общее снижение рыночной стоимости является реакцией на экстраординарную общую ситуацию, в связи с которой нельзя исключать возможность того, что через некоторое время придется сделать еще одно.

В общем, не факт, что все закончится на нынешних «минус 9.22 млрд евро». Вполне вероятно, что цены на рынке продолжат падать. Зависит во многом от того, когда и в какой форме будут возобновлены национальные чемпионаты и еврокубки. Со зрителями или без — уже две разные истории. Смысл в том, что чем беднее клубы — тем дешевле футболисты, являющиеся в этой системе координат конечным товаром, стоимость которого напрямую зависит от платежеспособности потенциальных покупателей. Перейдем к примерам.

Самые дорогие команды

После тотального обвала осталась только одна команда со стоимостью состава, превышающей 1 миллиард евро: «Манчестер Сити», 1.02 млрд евро. «Ливерпуль» (967 млн евро), «Реал» (888.5) и «Барселона» (852.5) упали ниже этой отметки, хотя до даунгрейда могли похвастаться «командами за миллиард».

Самые дорогие футболисты

В рейтинге самых дорогих футболистов преимущество получают молодые. Так, самый дорогостоящий футболист Бундеслиги Джейдон Санчо теперь оценивается в 117 млн евро вместо 130 до коронавирусных коррективов, но, даже несмотря на собственные потери, англичанин обошел Лионеля Месси, который в силу возраста упал со 140 миллионов до 112. На вершине списка закрепился Килиан Мбаппе, несмотря на потерю 20 миллионов евро: до даунгрейда француз опережал ближайшего преследователя на 40 млн, а теперь — на 52. Лионель Месси занимает только 9-е место в мире, а 35-летний Криштиану Роналду — 46-й, португальца оценили в 60 млн евро.

А как в РПЛ ?

Футболисты, привязанные контрактами к клубам РПЛ , в общей сложности подешевели на 213 миллионов евро. Зафиксировано падение с отметки 1.136 млрд евро до 922.6 млн евро, таким образом, общая потеря составила 18.8%. Удар получился особенно болезненным из-за высокого среднего возраста футболистов в наших клубах: «старички» дешевеют активнее всего. Например, чемпионат Нидерландов потерял только 16.5% из-за большого количества молодых игроков, благодаря этому Эре потеснил РПЛ с 7-й позиции по общей стоимости футболистов.