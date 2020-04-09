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ЦСКА подтвердил сокращение зарплат футболистов и тренеров

вчера, 19:10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию о сокращении зарплат футболистов и тренеров московского клуба.

В последние дни было много противоречивой информации по нашему клубу. Могу подтвердить, что мы действительно договорились с футболистами и признательны им, что в это непростое время они пошли нам навстречу.

Благодарны им за это, так как иначе нам было бы намного сложнее справиться с последствиями пандемии. Нужно понимать, что проблемы, возникшие в последнее время, связаны не только с повышением курса рубля. Самое главное, мы лишились даже рублевых поступлений — это доходы от проведения матчей, задержки по спонсорским и арендным контрактам и т. д.

В принципе договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились. Схема сокращений следующая: март на 50%, апрель — на 60%. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи — 100%.

Добавлю, что в этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба. Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд, подчеркиваю — не основной команды, их эти сокращения не коснутся.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:05
Сейчас все так поступают снижая зарплаты

Ну разве только кроме бомжей.
Illuha
Illuha
вчера в 21:42
Это не помешает им жить припиваючи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:58
Убедительная просьба ответьте мне на вопрос о природе бана 8 февраля в 19-20.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 20:01
А судье Иванову тоже срезали?
Знатог
Знатог
вчера в 19:21
Мне тоже снизьте зарплату, чтоб было как в ЦСКА.
Jin-Ho
Jin-Ho ответил VAN ARM
вчера в 19:15
да верим мы верим))) скажите сколько это в деньгах а не процентах)))
не скажут, чтобы не шокировать простых смертных)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:13
да верим мы верим))) скажите сколько это в деньгах а не процентах)))
Youngberg
Youngberg
вчера в 19:10
обрадовали(
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