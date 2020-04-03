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Неймар сделал пожертвование ЮНИСЕФ и благотворительному фонду

сегодня, 11:43

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар сделал пожертвование на крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом.

28-летний игрок пожертвовал около 878 тысяч евро ЮНИСЕФ и благотворительному фонду, который учрежден бразильским телеведущим и другом Неймара Лучано Геком. Это деньги пойдут на борьбу с COVID-19, а также на помощь тем, кто борется с последствиями пандемии.

В Бразилии на данный момент выявлено 8066 случаев заражения коронавирусом, скончались 327 человек.

Ранее экс-форвард сборной Англии Гари Линекер пожертвовал 140 тысяч фунтов «Красному кресту» на борьбу с COVID-19.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д ответил drug01
сегодня в 11:46
Молодец!
И ты молодец, лишний полтинничек в кармане
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:44
Не убудет
ДСА
ДСА
сегодня в 11:44
Не на конкретные цели.
drug01
drug01
сегодня в 11:44
Молодец!
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