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Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома группы «Queen»

сегодня, 12:53

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков на своей странице в соцсети Инстаграм в очередной раз показал, как проводит время на карантине.

Бывший форвард «Зенита» и его семья воссоздали обложку второго студийного альбома британской рок-группы «Queen» под названием «Queen ll». Но сделали они это с изменениями, учитывая нынешнюю ситуацию в мире.

Очередная фантазия на тему того, как бы выглядела популярная музыкальная обложка прямо сейчас.

Ранее Кержаков с семьей воссоздали обложку «Beatles».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:25
апокалипсис, начало))) не иначе)))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:58
Красавцы
beefs
beefs
сегодня в 12:54
это хорошее времяпрепровождение
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:54
Жутковатая обложка в чёрном цвете.
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