Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома группы «Queen»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков на своей странице в соцсети Инстаграм в очередной раз показал, как проводит время на карантине.
Бывший форвард «Зенита» и его семья воссоздали обложку второго студийного альбома британской рок-группы «Queen» под названием «Queen ll». Но сделали они это с изменениями, учитывая нынешнюю ситуацию в мире.
Очередная фантазия на тему того, как бы выглядела популярная музыкальная обложка прямо сейчас.
Ранее Кержаков с семьей воссоздали обложку «Beatles».