Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома группы «Queen»

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сегодня, 12:53

Главный тренер юношеской сборной России на своей странице в соцсети Инстаграм в очередной раз показал, как проводит время на карантине.

Бывший форвард «Зенита» и его семья воссоздали обложку второго студийного альбома британской рок-группы «Queen» под названием «Queen ll». Но сделали они это с изменениями, учитывая нынешнюю ситуацию в мире.

Очередная фантазия на тему того, как бы выглядела популярная музыкальная обложка прямо сейчас.

Ранее Кержаков с семьей воссоздали обложку «Beatles».