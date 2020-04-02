Рамос и «Аякс» потроллили друг друга в твиттере

Пресс-служба «Аякса» и капитан «Реала» Серхио Рамос обменялись колкостями в твиттере.
Амстердамский клуб опубликовал фото своей победы на «Сантьяго Бернабеу» (4:1) в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Напомним, ответную встречу 1/8 финала Рамос пропускал из-за перебора жёлтых карточек, при этом УЕФА наказал испанского игрока двухматчевой дисквалификацией за намеренное получение предупреждения в первой игре с «Аяксом» с целью «обнулиться» перед четвертьфинальной стадией. На первой фотографии Рамос наблюдает за игрой с трибуны, а на втором фото форвард «Аякса» Душан Тадич в такой же позе празднует гол в ворота «сливочных».
Капитан мадридского клуба ответил твитом с фотографиями своих четырёх побед в Лиге чемпионов – столько же одержал «Аякс» за всю историю клуба.
👋 @AFCAjax#RetroChampionsDay https://t.co/vpleWr0Kpn pic.twitter.com/gQ0mAmd1aS— Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 апреля 2020 г.
«Вполне справедливо. Уважаем», — отреагировали амстердамцы, приложив фото своих четырёх побед в турнире.
Fair enough @SergioRamos 👏— AFC Ajax (@AFCAjax) 1 апреля 2020 г.
Respect: 🏆🏆🏆🏆#RetroChampionsDay https://t.co/k0tkkAunm6 pic.twitter.com/z8paKASv4D
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