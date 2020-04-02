Рамос и «Аякс» потроллили друг друга в твиттере

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сегодня, 06:42

Пресс-служба «Аякса» и капитан «Реала» обменялись колкостями в твиттере.

Амстердамский клуб опубликовал фото своей победы на «Сантьяго Бернабеу» (4:1) в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Напомним, ответную встречу 1/8 финала Рамос пропускал из-за перебора жёлтых карточек, при этом УЕФА наказал испанского игрока двухматчевой дисквалификацией за намеренное получение предупреждения в первой игре с «Аяксом» с целью «обнулиться» перед четвертьфинальной стадией. На первой фотографии Рамос наблюдает за игрой с трибуны, а на втором фото форвард «Аякса» Душан Тадич в такой же позе празднует гол в ворота «сливочных».

Капитан мадридского клуба ответил твитом с фотографиями своих четырёх побед в Лиге чемпионов – столько же одержал «Аякс» за всю историю клуба.

«Вполне справедливо. Уважаем», — отреагировали амстердамцы, приложив фото своих четырёх побед в турнире.