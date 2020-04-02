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Рамос и «Аякс» потроллили друг друга в твиттере

сегодня, 06:42

Пресс-служба «Аякса» и капитан «Реала» Серхио Рамос обменялись колкостями в твиттере.

Амстердамский клуб опубликовал фото своей победы на «Сантьяго Бернабеу» (4:1) в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Напомним, ответную встречу 1/8 финала Рамос пропускал из-за перебора жёлтых карточек, при этом УЕФА наказал испанского игрока двухматчевой дисквалификацией за намеренное получение предупреждения в первой игре с «Аяксом» с целью «обнулиться» перед четвертьфинальной стадией. На первой фотографии Рамос наблюдает за игрой с трибуны, а на втором фото форвард «Аякса» Душан Тадич в такой же позе празднует гол в ворота «сливочных».

Капитан мадридского клуба ответил твитом с фотографиями своих четырёх побед в Лиге чемпионов – столько же одержал «Аякс» за всю историю клуба.

«Вполне справедливо. Уважаем», — отреагировали амстердамцы, приложив фото своих четырёх побед в турнире.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:30
Ну а что им остаётся))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:43
не без этого
))
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