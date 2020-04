Народный обозреватель. Свадьба Халка и Месси дешевле гречки

«Соккер.ру» собирает вместе ваши лучшие мартовские шутки.

Первого апреля предлагаем улыбнуться после шуток ваших коллег-читателей. Напомним, что чужие или свои комментарии можно отмечать хештегом #Народный_обозреватель – самые меткие высказывания попадут в соответствующий народный топ.

Как легко догадаться, в этот раз шутки были под стать новостям – отчасти завязаны на апокалипсисе сегодня, который нужно пережить и переждать. Юмор – не худшая профилактика, хотя и не лекарство, к огромному сожалению.

Но в апреле не откажите себе в удовольствии – козырните чувством юмора в комментариях, чтобы ваши соседи по веткам получили повод улыбнуться или засмеяться, ведь не всем будет просто переждать общемировую грозу.

Держимся раздельно, но объединены футболом в ожидании больших матчей, как привыкли. В УЕФА дали отмашку – доиграть ключевые турниры, как только появится возможность, так что запасаемся терпением и делимся вашими шутками.

14-е место. Смех сквозь огорчение. Ожидаемо начали сыпаться провинциальные клубы. «Луч» может прекратить существование, причем долги были еще до кризиса и карантина. Что остается? Шутить…

Duda Gigolaev Osetin: Не будет финансирования, будет «Луч» света в конце тоннеля...

13-е место. В знаменитом решете — регламенте Кубка России, нашлась дыра, чиновники не смогли найти хозяев полуфинала «Зенита» против «Спартака».

Tostao: … с каждым может случиться)

12-е место. Почетный президент «Ахмата» рассказал, что собирается делать в борьбе с коронавирусом. И этот комментарий был неизбежен:

LOpp: Короновирус ещё извиняться будет перед Кадыровом.

11-е место. Джеймс Милнер осваивает профессию блогера, представил символическую сборную, обыгрывая фамилии футболистов с помощью названий предметов (пылесос марки «Henry» — Анри, кетчуп – Хайнце).

Had plenty of time to think about this... here’s my #isolationXI — let me know who would make your squad... #dadjokeseverywhere pic.twitter.com/zIQ3TedkrH