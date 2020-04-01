Народный обозреватель. Свадьба Халка и Месси дешевле гречки

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вчера, 20:16

«Соккер.ру» собирает вместе ваши лучшие мартовские шутки.

Первого апреля предлагаем улыбнуться после шуток ваших коллег-читателей. Напомним, что чужие или свои комментарии можно отмечать хештегом #Народный_обозреватель – самые меткие высказывания попадут в соответствующий народный топ.

Как легко догадаться, в этот раз шутки были под стать новостям – отчасти завязаны на апокалипсисе сегодня, который нужно пережить и переждать. Юмор – не худшая профилактика, хотя и не лекарство, к огромному сожалению.

Но в апреле не откажите себе в удовольствии – козырните чувством юмора в комментариях, чтобы ваши соседи по веткам получили повод улыбнуться или засмеяться, ведь не всем будет просто переждать общемировую грозу.

Держимся раздельно, но объединены футболом в ожидании больших матчей, как привыкли. В УЕФА дали отмашку – доиграть ключевые турниры, как только появится возможность, так что запасаемся терпением и делимся вашими шутками.

14-е место. Смех сквозь огорчение. Ожидаемо начали сыпаться провинциальные клубы. «Луч» может прекратить существование, причем долги были еще до кризиса и карантина. Что остается? Шутить…

Duda Gigolaev Osetin: Не будет финансирования, будет «Луч» света в конце тоннеля...

13-е место. В знаменитом решете — регламенте Кубка России, нашлась дыра, чиновники не смогли найти хозяев полуфинала «Зенита» против «Спартака».

Tostao: … с каждым может случиться)

12-е место. Почетный президент «Ахмата» рассказал, что собирается делать в борьбе с коронавирусом. И этот комментарий был неизбежен:

LOpp: Короновирус ещё извиняться будет перед Кадыровом.

11-е место. Джеймс Милнер осваивает профессию блогера, представил символическую сборную, обыгрывая фамилии футболистов с помощью названий предметов (пылесос марки «Henry» — Анри, кетчуп – Хайнце).

Had plenty of time to think about this... here’s my #isolationXI — let me know who would make your squad... #dadjokeseverywhere pic.twitter.com/zIQ3TedkrH — James Milner (@JamesMilner) March 24, 2020

Вы продолжили этот ряд, использовав аналогии из российского футбола – о банном листе Денисе и прочих ярких образах:

sihafazatron: Кокорин представлен в виде стула, Глушаков — в виде банного веника, Акинфеев — шахматного коня…

10-е место. Защитник «Интера» Де Врей похвастался, что прочитал за неделю четыре книги. Вы не очень поверили, что голландец настолько быстро читает.

sihafazatron: он только названия читал?)

Duda Gigolaev Osetin: Де Врей — от слова Де Врать?)

Октябрь 1917: Больше, чем за всю жизнь.

9-е место. Ольга Смородская заявила, что многие ее боятся как руководителя, поскольку она берет ответственность на себя.

Tostao обыграл классику, только тут скорее история великой нелюбви:

8-е место. Жена Кокорина – Дарья Валитова, пожаловалась, что после вынужденных «каникул» ей нужен длительный отпуск, желательно на берегу моря. Вы не оценили плач Ярославны:

dimagas2: На Охотское море.

Храневец: Можно еще на море Лаптевых. Там круглый год курортный сезон!

7-е место. Слуцкий поделился мыслями о будущем. Если коротко: ничего пока не понятно. Зато вы пошутили в ответ о самоизоляции Леонида Викторовича.

Footbolista: Леонид на карантине «ушатал» гарнитур из 12 стульев...

6-е место. «Арсенал» планирует установить статую Арсена Венгера. Не обошлось и без понятных и вечных намеков:

Duda Gigolaev Osetin: Размеры статуи будут 4х4 метра.

P.s. если вы понимаете, о чем я..))

Медив: В пуховике? На это уйдет больше бронзы, но иначе будет не аутентично.

SuperGobb: Не пойму, почему аргентинцы до сих пор не отлили в честь Месси серебряную? Аха-ха)

5-е место. Тер Штеген нашел идеальное время поделиться личным – не любит смотреть футбольные матчи, плохо различает игроков и лучше с женой архитектуру обсудит. Чемпионаты Беларуси и Никарагуа точно не смотрит…

Брулин: Стена в воротах «Барсы» — лучшее сооружение, сделанное архитектором Тер Штегеном.)

4-е место. Халк после 12 лет брака развелся… И женился на племяннице бывшей супруги. Бразильский сериал!

Footbolista: Не бросил родственницу в беде)...

Duda Gigolaev Osetin: «Мстители» уже не те...

3-е место. Очень злая, но вместе с тем смешная шутка от Аршавина: «Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Кокорин и Мамаев». А вы нашли еще одного узника грехов прошлого:

Jeck Denielse: Ерёменко тоже неплохо готов после 2-х лет вне футбола...

2-е место. Современное положение вещей вносит коррективы даже в шутки. «Барселона» мечтала включить Коутиньо в сделку по Лаутаро, и вот какой диалог эта новость вызвала:

Duda Gigolaev Osetin: Не прокатит. Вот если включат в сделку рулон туалетной бумаги, то трансфер точно состоится!)

Ros S: А если упаковку гречки?

Duda Gigolaev Osetin: Столько даже Месси не стоит)

1-е место. На злобу дня и в свете многочисленных переносов футбольных турниров, начиная с национальных чемпионатов или еврокубков, и заканчивая футбольным турниром летней Олимпиады в Токио:

particular: Лучше перекарантиниться, чем недоизолироваться… :))