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Ганчаренко рассказал, зачем решил завести страницу в Инстаграме

вчера, 21:24

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, почему решил завести страницу в Инстаграме.

Давно просил сын это сделать, я всячески отказывался. А учитывая, что сейчас времени много, сын начал показывать мне преимущества и недостатки. Недостатки я сам уже увидел — тебе могут высказать все, что о тебе думают. Но в какой-то мере это даже приятно на данный момент.

 

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
вчера в 22:36
Только самый ленивый еще не завел.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:24
Лучше бы над теорией проведения тренировок и тактикой поработал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:09
Да уж!Пилить там нечего)
nikoladolgov
nikoladolgov ответил STVA 1
вчера в 21:59
Послушает теперь про себя
А кому он нужен ?
Временная фигура, впрочем как и Гинер, да и ЦСКА.
Будущего у них нет, бюджет пилить не получиться.
beefs
beefs
вчера в 21:58
чтоб передавать приветы
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:57
А в контрстрайк не пробовал зайти ?
Пора уже. Может Гинера грохнешь.
VIPded
VIPded
вчера в 21:48
Это он зря...)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:46
або в фифу играть не начал)))
STVA 1
STVA 1 ответил oFANATo
вчера в 21:41
Критика полезна, так же как и самокритика...
Конечно , если она адекватна , но у нас же все тренеры и футболисты)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил STVA 1
вчера в 21:40
Послушает теперь про себя
....и про себя же узнает много интересного!!!
oFANATo
oFANATo ответил STVA 1
вчера в 21:37
Послушает теперь про себя
Критика полезна, так же как и самокритика...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:27
Послушает теперь про себя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:27
Самоизоляция чудеса творит...
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