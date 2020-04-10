Ганчаренко рассказал, зачем решил завести страницу в Инстаграме

Главный тренер ЦСКА рассказал, почему решил завести страницу в Инстаграме.

Давно просил сын это сделать, я всячески отказывался. А учитывая, что сейчас времени много, сын начал показывать мне преимущества и недостатки. Недостатки я сам уже увидел — тебе могут высказать все, что о тебе думают. Но в какой-то мере это даже приятно на данный момент.