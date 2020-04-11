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«Милан» предложил трех футболистов с доплатой за Тонали

сегодня, 15:50

«Милан» намерен заполучить полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, при этом «россонери» хотят заплатить часть суммы игроками.

За Тонали «Милан» готов отдать трех 20-летних игроков молодежной сборной Италии: полузащитника Маттео Габбиа, вратаря Алессандро Плиццари и полузащитника Томмазо Побега. На итальянского вундеркинда претендуют такие европейские гранды, как «Реал», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер». Однако Милан вдохновляют слова Сандро, о том что он с детства болеет за «россонери».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:06
пачками торгует!))))
Cap700
Cap700
сегодня в 16:43
Круто стоит Тонали.
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 16:29
Без кабинетов берла милан такое дно, что весь его состав не стоит и носков Тонали. Аха-ха)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:54
Скоро всё будет по бартеру.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 15:50
дорогой Тонали, оказывается
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