«Милан» предложил трех футболистов с доплатой за Тонали

«Милан» намерен заполучить полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, при этом «россонери» хотят заплатить часть суммы игроками.
За Тонали «Милан» готов отдать трех 20-летних игроков молодежной сборной Италии: полузащитника Маттео Габбиа, вратаря Алессандро Плиццари и полузащитника Томмазо Побега. На итальянского вундеркинда претендуют такие европейские гранды, как «Реал», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер». Однако Милан вдохновляют слова Сандро, о том что он с детства болеет за «россонери».