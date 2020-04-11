«Рома» может продать «Валенсии» защитника Алессандро Флоренци. В зимнее трансферное окно «летучие мыши» арендовали игрока. Теперь «Рома» готова продать Флоренци «Валенсии» за 12 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на TodoFichajes.
Отметим, ранее стало известно, что «Рома» интересуется полузащитником «Атлетико» Томасом Партеем.
З.Ы. Проследил и я за твоими телодвижениями. Сделай уж выводы ,не наступай на одни и те же грабли. Ты ф курсе, о чём я толкую.
И будь другом, оставь меня в покое, ладно?..
З.Ы. Проследил и я за твоими телодвижениями. Сделай уж выводы ,не наступай на одни и те же грабли. Ты ф курсе, о чём я толкую.
И будь другом, оставь меня в покое, ладно?..