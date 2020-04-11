1586606478

сегодня, 15:01

«Рома» может продать «Валенсии» защитника . В зимнее трансферное окно «летучие мыши» арендовали игрока. Теперь «Рома» готова продать Флоренци «Валенсии» за 12 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на TodoFichajes.

Отметим, ранее стало известно, что «Рома» интересуется полузащитником «Атлетико» .