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«Рома» готова продать Флоренци «Валенсии»

сегодня, 15:01

«Рома» может продать «Валенсии» защитника Алессандро Флоренци. В зимнее трансферное окно «летучие мыши» арендовали игрока. Теперь «Рома» готова продать Флоренци «Валенсии» за 12 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на TodoFichajes. 

Отметим, ранее стало известно, что «Рома» интересуется полузащитником «Атлетико» Томасом Партеем.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:36
Надо подождать, скоро ценники упадут втрое а то в четыре раза.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил drug01
сегодня в 15:17, ред.
Чтобы быть первым можно любого брать.....
Следишь за мной? Чё плохого я тебе сделал? Будь первый и ты, если успеешь, удачи.
З.Ы. Проследил и я за твоими телодвижениями. Сделай уж выводы ,не наступай на одни и те же грабли. Ты ф курсе, о чём я толкую.
И будь другом, оставь меня в покое, ладно?..
beefs
beefs
сегодня в 15:13
берут значит нужен
drug01
drug01 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:10
Уж если брать, то игрока высокого уровня...
Чтобы быть первым можно любого брать.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:03
Уж если брать, то игрока высокого уровня...
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