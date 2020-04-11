Лишний — в «Реале», свой — в «Ювентусе»

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сегодня, 15:07

Неприкаянный чемпион мира ищет себе новый клуб.



Французский атакующий хавбек Жереми Менез поделился мыслями о собственных карьерных ошибках.

Я мог бы сделать гораздо больше, но не работал достаточно усердно. Думал, что таланта хватит.

Таких футболистов немало, иногда даже речь о чемпионах мира, вроде Гетце или Погба. Но если у Марио есть уважительные причины – проблемы со здоровьем, причем не связанные с футбольными травмами, то у Поля нет оправданий.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» просто недостаточно солидный профессионал, чтобы сейчас фанаты любого богатого клуба мира, где он может оказаться, были в восторге от идеи подписать именно клиента Райолы. С одной стороны, почти всем нужен – топ-игрок.

Но только у Дешама, причем на коротком отрезке в России, он показал настолько уверенную игру, чтобы заслужить мировое «золото». Удачные отрезки в юности за «Ювентус» в расчет брать не стоит – тогда Поль скорее плыл по течению, окруженный заботой Пирло, чем сам вел игру «бьянконери».

А сейчас в 27 лет от француза ждут футбола на все деньги. Вместо этого МЮ получил парня, что сыграл 7 матчей в АПЛ , много пропустил из-за травмы, а когда был готов вернуться – случилась мировая пандемия. На самоизоляции тренируется и играет с сыном, а Райола тем временем постоянно ведет переговоры о переходе Погба в другой клуб.

Идет привычная для итальянского дельца игра. Сначала говорит, что все в МЮ – от тренера до владельца, знают о желании Погба двигаться дальше, покинуть клуб. Через месяц сорвался трансфер в «Реал», поскольку Модрич остался и Перес не хотел переплачивать, чтобы Зидан получил хавбека, которым давно интересуется – Райола выдал интервью, где заявил, что сердце Поля принадлежит МЮ .

Проходит еще немного времени – тот же Мино заявляет, что хавбек всегда хотел вернуться в «Ювентус» и никогда этого не скрывал. Параллельно забрасывают удочки в Испании и Франции, чтобы там написали о переговорах с «Реалом» и ПСЖ . Райола работает в традиционном стиле. Но тут важнее понять, а Погба нужен новому МЮ , или это скорее якорь для корабля Сульшера?

Матич и Фред заиграли, диспетчером теперь стал Бруну Фернандеш. Где в треугольнике хавбеков место для Погба? Его нельзя поставить в опорную зону – не Бускетс, Каземиро или хотя бы Жоржиньо, Поль всегда будет стремиться в атаку – длинные пасы не единственный способ участвовать в голах, и бить по воротам любит, и разрезающие пасы, если в форме, отдает.

Но у Погба короткие пиковые отрезки. А поскольку 335 тысяч фунтов зарплаты в неделю (17.5 млн в год), то держать такого футболиста, если Сульшер не уверен, что его команда будет сбалансированной и заиграет успешнее с французом, в новых финансовых условиях странно. Понятно, когда в МЮ ждут возвращения Санчеса с окладом в районе 400 тысяч в неделю – «Интер» не выкупит контракт Алексиса, но Поль – ликвидный актив, его не трудно кому-то передать за приличные деньги.

Или сложнее, чем думают? МЮ не сможет выбить из «Ювентуса» огромную сумму – француз им не помешает, но финансовые потери в Серия А большие. ПСЖ тоже подумает, стоит ли переплачивать, а сам Погба вряд ли хочет в команду из Парижа. Остается «Реал», где Зидан за приход Поля, а вот Перес – против. Испанцы не получили лидера Азара, приезд еще одной звезды АПЛ с тем же природным крепом на левый полуфланг не обязательно разнообразит игру.

Пусть Модрич постарел, но есть Вальверде, Каземиро и Кроос, поэтому Погба может вытеснить из этого списка только или хорвата, или молодого уругвайца. Если бы у «Реала» не было других потребностей, вроде подписания подходящего нападающего для помощи Бензема, то можно было вывалить 100 млн евро за Поля. Или придется заплатить меньше? Не исключено, что Райола разыграет карту, полученную футболистами по ходу борьбы спортсменов за свои трудовые права.

«Правило Вебстера» позволяет игроку, который провел в одном клубе 3 года (2 – для тех, кто старше 27 лет), выплатить определенную сумму, завязанную на зарплате, и уйти на все четыре стороны. На счетах Погба найдется 50 млн фунтов, и хотя понятно, что их позже компенсирует новый клуб, для Вудворда потеря французского чемпиона мира за примерно половину его рыночной стоимости будет большим проколом.

Но Поль Погба похож на человека, который послушает Мино Райолу и притащит в офис «Манчестер Юнайтед» чек на 50 млн евро, чтобы стать свободным агентом. Это выгодно ему лично – новый клуб щедро отплатит за такой фокус, и Мино – уже переводил Холанда в «Боруссию» Д с огромной личной доплатой, и хочет еще. Вопрос с трансфером можно решить, однако сложнее найти команду, где Погба вправду нужен, вправду заиграет и вправду будет счастлив.

Годы идут, ему уже не 21, а на шесть больше. В «Манчестер Юнайтед» Поль скорее перечислил свои ключевые минусы и объяснил, почему его можно включать в список лучших центральных хавбеков мира. Поскольку «Ювентус» может расстаться с Пьяничем, в заявке и на поле есть Бентанкур, чей уровень сложно назвать запредельным, а Матюиди не играет так, как в лучшие годы, то ставка на Погба для Сарри может стать удачной. Но пока не знаем, потянет ли туринский клуб личный контракт Поля.

«Реал» и «Ювентус» задумаются, ПСЖ может получить отказ самого Погба. Тогда останется самый просто вариант – остаться в «Манчестер Юнайтед». И надеяться, что Вудворд и Сульшер сделают ряд правильных трансферов. Но не похоже, чтобы с такими лидерами, как Погба, «красные дьяволы» играли в чемпионский футбол. Скорее наступает пора Магуйара, Бруну и, быть может, Санчо, а вот Погба может стать изгоем в коллективе.

Фред не случайно намекал, что не все в команде работают одинаково усердно – вспомните, с чего начинали, слов Менеза и плохой работе при большом таланте, и коллективу такое отношение не нравится. Если футболисты видят, что кто-то играет так, как Погба, уступая при этом по зарплате только Де Хеа и Санчесу, то задают себе вопросы: а ценит ли нас клуб? Поль в ответ задает себе вопрос, счастлив ли он, будучи футболистом без свежих чемпионских званий?

Суммарно все получают ответ – Погба давно пора покинуть «Манчестер Юнайтед». И команду не мучить, ведь в лучшем случае был вторым водителем «автобуса», которому разрешали бибикать – атаковать. Но в прошлом году у Погба было 13 голов и 9 ассистов в АПЛ , но любимцем публики не стал, а команда финишировала на шестом месте, ниже «Арсенала». Поль затянул с принятием решения, думал, что после Евро-2020 определится, но жизнь внесла коррективы и решать нужно прямо сейчас.

Не верится, что Погба будет легко в «Реале», ведь наступит на пятки сразу двум чемпионам – Азару и Кроосу, которые закрывают, в том числе, зону левого инсайда. Погба в теории может менять позиции в центре поля, играть правее, однако его скорее можно увидеть важной частью «Ювентуса», где был счастлив в юности, или даже «Интера». Конечно, переезд в Милан будет значить, что в Мадриде и Турине от него отказались, но Конте набрал людей из МЮ , и не похоже, чтобы Лукаку – друг Погба, сильно горевал, что оказался в составе «нерадзурри».

Французский хавбек не отработал 105 млн евро, и поскольку шансы Сульшера стать чемпионом Англии через год примерно такие, как у Роджерса или Моуриньо, то есть низкие, еще один сезон в Англии на состояние Погба положительно не повлияет. Ему нужен тренер, который не пережмет с дисциплиной, как сделал Моуриньо, но и не будет мягким. Серия А, «Интер» или «Ювентус» кажутся хорошими вариантами. Успешность игрока часто зависит от сочетаемости его футбола и характера команды или лиги, где выступает.