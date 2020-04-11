Министр здравоохранения Мадейры высказался о тренировке Роналду на стадионе

Министр здравоохранения Мадейры Педру Рамош поделился мнением о тренировке форварда «Ювентуса» на городском стадионе:

У Роналду нет специального разрешения на тренировки. Он имеет право тренироваться, как и все граждане. У него нет привилегий. Все граждане могут выходить из дома и делать это до того, пока они не собираются в группы и соблюдают социальную дистанцию. Поэтому мы видим, что делает Роналду.

Не было специального разрешения, так как все столкнулись с пандемией. Лучший футболист в мире должен использовать свой образ, чтобы показывать пример, однако Роналду, как мне кажется, делал упражнения всего несколько минут, поэтому он не нанес никакого вреда миру.