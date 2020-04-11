Министр здравоохранения Мадейры высказался о тренировке Роналду на стадионе

Министр здравоохранения Мадейры Педру Рамош поделился мнением о тренировке форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на городском стадионе:
У Роналду нет специального разрешения на тренировки. Он имеет право тренироваться, как и все граждане. У него нет привилегий. Все граждане могут выходить из дома и делать это до того, пока они не собираются в группы и соблюдают социальную дистанцию. Поэтому мы видим, что делает Роналду.
Не было специального разрешения, так как все столкнулись с пандемией. Лучший футболист в мире должен использовать свой образ, чтобы показывать пример, однако Роналду, как мне кажется, делал упражнения всего несколько минут, поэтому он не нанес никакого вреда миру.
таких заразы не берут)
таких заразы не берут)
и волки сыты и овцы ...
и волки сыты и овцы ...