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Министр здравоохранения Мадейры высказался о тренировке Роналду на стадионе

сегодня, 20:26

Министр здравоохранения Мадейры Педру Рамош поделился мнением о тренировке форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на городском стадионе:

У Роналду нет специального разрешения на тренировки. Он имеет право тренироваться, как и все граждане. У него нет привилегий. Все граждане могут выходить из дома и делать это до того, пока они не собираются в группы и соблюдают социальную дистанцию. Поэтому мы видим, что делает Роналду.

Не было специального разрешения, так как все столкнулись с пандемией. Лучший футболист в мире должен использовать свой образ, чтобы показывать пример, однако Роналду, как мне кажется, делал упражнения всего несколько минут, поэтому он не нанес никакого вреда миру. 

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волгодон 2
волгодон 2 ответил Шишанутый
сегодня в 22:50
Вирус вирусом но тренеровки по расписанию. Вот это Рон красавчик не чего не боится!! Самый храбрый и амбициозный спортсмен!!
бесстрашный заднеприводный герой
таких заразы не берут)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:54
Вирус вирусом но тренеровки по расписанию. Вот это Рон красавчик не чего не боится!! Самый храбрый и амбициозный спортсмен!!
112910415
112910415
сегодня в 21:39
грамотно пояснил
и волки сыты и овцы ...
VAN ARM
VAN ARM ответил волгодон 2
сегодня в 20:53
министр понимает,что популярных геев лучше не трогать
толерантность)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:53
он сильный скрипач)))) мы слабые......)))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:32
Министра жаба душит, что он не может как Рон.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:28
министр понимает,что популярных геев лучше не трогать
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:27
Роналду, как все, но ему всё можно, если немного
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