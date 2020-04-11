Желсон Фернандеш: «Думаю, что Бундеслига вернётся в конце мая»

Полузащитник «Айнтрахта» надеется, что Бундеслига возобновит сезон в конце мая:

Когда возобновятся матчи, то они будут проходить без зрителей. Думаю, что это случится в конце мая. Было бы неправильным решением играть при полных трибунах в июне, июле и августе. Играть без фанатов это неправильно, но так придется поступить.

Вместе с клубом мы приняли решение о снижении зарплат. У немецких клубов нет владельцев, которые могли бы покрыть убытки в конце сезона. Поэтому нам самим нужно удостовериться, что клуб выживает, и что, работники клуба не будут сокращены.