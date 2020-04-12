Погба: «Я близок к возвращению и голоден к игре»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что практически восстановился от травмы и уже приступил к индивидуальным тренировкам.

Я уже тренируюсь и работаю с мячом. Мое разочарование уже позади, теперь я близок к возвращению. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться и тренироваться с командой. Подобного никогда еще не было в моей карьере. Но сейчас я голоден к игре, это показывает, насколько я люблю футбол.

Я травмировал ногу в матче с «Саутгемптоном» в начале сезона, и играл с этой травмой долгое время. Но позже я понял, что у меня перелом.

Когда я вернулся и провел матчи с «Уотфордом» и «Ньюкаслом», я понял, что снова ощущаю дискомфорт. Мне сделали операцию, и теперь все хорошо. Ничего не чувствую и надеюсь, что скоро смогу вернуться.