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Погба: «Я близок к возвращению и голоден к игре»

сегодня, 08:53

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что практически восстановился от травмы и уже приступил к индивидуальным тренировкам.

Я уже тренируюсь и работаю с мячом. Мое разочарование уже позади, теперь я близок к возвращению. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться и тренироваться с командой. Подобного никогда еще не было в моей карьере. Но сейчас я голоден к игре, это показывает, насколько я люблю футбол.

Я травмировал ногу в матче с «Саутгемптоном» в начале сезона, и играл с этой травмой долгое время. Но позже я понял, что у меня перелом.

Когда я вернулся и провел матчи с «Уотфордом» и «Ньюкаслом», я понял, что снова ощущаю дискомфорт. Мне сделали операцию, и теперь все хорошо. Ничего не чувствую и надеюсь, что скоро смогу вернуться.

 По информации СМИ, Погба в свой состав хочет вернуть туринский «Ювентус».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:27
главное пока не началось не обожрись)))))))) хорошей игры!!!
beefs
beefs
сегодня в 09:23
вериться, но корона не дает...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:58
На выход , Поль.
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