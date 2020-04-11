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Шакири: «Мечтаю о встрече с Роналдо. Он мой кумир»

сегодня, 20:46

Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири рассказал, кто является его кумиром:

Мне нравился стиль и игра Роналдо. Я был большим его фанатом. Даже сделал прическу, как у него на ЧМ-2002. В моей школе все были шокированы этим.

Я обожал его и до сих пор обожаю. Он является моим кумиром. Мечтаю о встрече с ним. Я не пытался ему подражать, потому что у каждого игрока свои сильные стороны, но он был моим героем тогда. Я рыдал дома, когда он проиграл Франции в финале чемпионата мира 1998 года.

Ранее защитник «Интера» Милан Шкриньяр признался, что его кумиром детства был бразилец Роналдо.

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Все комментарии
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 21:29
Детишки - это он о Феномене!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:01
а пусть играют вместе))) а мы посмотрим))) думаю будет забавно)))
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 20:52
Роналдо здорового человека
fu_7kcnqfgp3
fu_7kcnqfgp3
сегодня в 20:47
А что такая проблема встретиться?
drug01
drug01
сегодня в 20:47
Пусть сбудется!
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