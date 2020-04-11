Шакири: «Мечтаю о встрече с Роналдо. Он мой кумир»

Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири рассказал, кто является его кумиром:
Мне нравился стиль и игра Роналдо. Я был большим его фанатом. Даже сделал прическу, как у него на ЧМ-2002. В моей школе все были шокированы этим.
Я обожал его и до сих пор обожаю. Он является моим кумиром. Мечтаю о встрече с ним. Я не пытался ему подражать, потому что у каждого игрока свои сильные стороны, но он был моим героем тогда. Я рыдал дома, когда он проиграл Франции в финале чемпионата мира 1998 года.
Ранее защитник «Интера» Милан Шкриньяр признался, что его кумиром детства был бразилец Роналдо.