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Габриэльсен — о пародии игроков ПСЖ на Холанда: «Они его боялись»

сегодня, 21:19
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Норвежский защитник «Тулузы» Рубен Габриэльсен поделился мнением о пародии футболистов ПСЖ на форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда после победы над дортмундцами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

Они зауважали его и сильно боялись! Когда после игры ты делаешь такое, значит это такой мелочный способ проявить уважение. Мол, мы видим и знаем тебя, но ты вылетаешь. Когда ты дразнишь молодого парня, то значит, ты его уважаешь. Они знают, что Эрлинг является отличным игроком.

А его способ празднования голов не новый. Он такое же делал и ранее, в Норвегии. Я смотрел на это и думал, что они действительно боятся его, поэтому и поступили так. Думаю, что сам Холанд спокойно воспринимает это. Было весело!

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил shlomo
сегодня в 22:01
Шутники.....но это ПСЖ
за такие шутки морду бьют))
VAN ARM
VAN ARM ответил Leha-ha50
сегодня в 22:00
Каждому из этих дядей было 19 лет, вспомнили бы себя. В целом все это выглядело некрасиво и шуткой тут не пахло.
согласен это просто недостойно!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:31
Каждому из этих дядей было 19 лет, вспомнили бы себя. В целом все это выглядело некрасиво и шуткой тут не пахло.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:30
Рубен Габриэльсон явно хитрит.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:28
однако они его заткнули,побаиваясь
shlomo
shlomo
сегодня в 21:20
Шутники.....но это ПСЖ
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