Габриэльсен — о пародии игроков ПСЖ на Холанда: «Они его боялись»

Норвежский защитник «Тулузы» поделился мнением о пародии футболистов ПСЖ на форварда «Боруссии» после победы над дортмундцами в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

Они зауважали его и сильно боялись! Когда после игры ты делаешь такое, значит это такой мелочный способ проявить уважение. Мол, мы видим и знаем тебя, но ты вылетаешь. Когда ты дразнишь молодого парня, то значит, ты его уважаешь. Они знают, что Эрлинг является отличным игроком.

А его способ празднования голов не новый. Он такое же делал и ранее, в Норвегии. Я смотрел на это и думал, что они действительно боятся его, поэтому и поступили так. Думаю, что сам Холанд спокойно воспринимает это. Было весело!