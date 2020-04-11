Пресс-секретарь «Лацио» высказался о тренировке Роналду на стадионе

Пресс-секретарь «Лацио» Артуро Диаконале поделился мнением о тренировке форварда «Ювентуса» на городском стадионе Мадейры:

Такое ощущещние, что это фаворитизм. Говорю про те клубы, которые разрешили футболистам покинуть страну. Теперь они смогут приехать и попасть на карантин, начав тренировки вместе с игроками «Лацио». Разница в том, что футболисты «Лацио», оставшись дома, соблюдают правила, а я видел фотографии тренировок Роналду в Португалии на футбольном поле. Им дали право тренироваться за границей без каких-либо ограничений, тогда как нам это не разрешают.

Я не говорю, что они неправы, потому что профессиональный спортсмен должен оставаться в форме. У них есть преимущество, когда они уехали за границу на время паузы в сезоне. В любом случая я больше не хочу вызывать какие-либо споры.