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Пресс-секретарь «Лацио» высказался о тренировке Роналду на стадионе

вчера, 22:37

Пресс-секретарь «Лацио» Артуро Диаконале поделился мнением о тренировке форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на городском стадионе Мадейры:

Такое ощущещние, что это фаворитизм. Говорю про те клубы, которые разрешили футболистам покинуть страну. Теперь они смогут приехать и попасть на карантин, начав тренировки вместе с игроками «Лацио». Разница в том, что футболисты «Лацио», оставшись дома, соблюдают правила, а я видел фотографии тренировок Роналду в Португалии на футбольном поле. Им дали право тренироваться за границей без каких-либо ограничений, тогда как нам это не разрешают.

Я не говорю, что они неправы, потому что профессиональный спортсмен должен оставаться в форме. У них есть преимущество, когда они уехали за границу на время паузы в сезоне. В любом случая я больше не хочу вызывать какие-либо споры.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:20
Чего он так переживает? Это не его дело!
Adepta
Adepta
сегодня в 00:08
И что?
FERIS
FERIS
сегодня в 00:01
Это просто обычная зависть.
juvenale
juvenale
вчера в 23:28
этот дурачок уже столько бреда наговорил за пару дней)
beefs
beefs
вчера в 23:26
если очень хочется, то можно...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:52
ДСА
ДСА
вчера в 22:38
Его мнение точно никого не интересует.
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