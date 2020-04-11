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Ташуев: «Чемпионат Беларуси лучше российского»

вчера, 22:55

Бывший наставник солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев ответил на критику российских тренеров и футболистов про уровень чемпионата Беларуси:

Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор. Люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Беларуси, тем более я сам там работал.

По-моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие – в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.

В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Беларуси, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается.

Ранее бывший футболист Зенита и сборной России Андрей Аршавин заявил, что под чемпионат Беларуси хорошо засыпать.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:27
...В общем надо уважать людей.... В этом Сергей Ташуев прав.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 23:44
Непредсказуемый в этом сезоне - скорее так.
Comdiv
Comdiv
вчера в 23:41
Много горькой правды сказал.
drug01
drug01
вчера в 23:36
Шутник! Он лучший поскольку он пока один .....
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:25
Позволю высказать свое мнение. Ташаев в одном точно прав, не стоило некоторым нашим публичным футбольным особам высказываться в таком тоне и выражениях
об уровне чемпионата Беларуси, даже если их об этом спрашивали. Он у них такой, какой есть, и насильно Канделаки я думаю никто не заставлял покупать трансляции. Никто смотреть не заставляет.
Zeychba
Zeychba
вчера в 23:00
"Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег" - с этим, к сожалению, не поспоришь.
Ganymed1
Ganymed1
вчера в 23:00
Сережа конечно же выше российского чемпионата уровня второй лиги
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