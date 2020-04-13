ГлавнаяНовости

Галлиани: «Жалею, что не сумел купить Роналду и Дель Пьеро»

сегодня, 21:25

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о своих главных провалах на трансферном рынке.

Тевес должен был приехать, но это так и не случилось. 

Также мы пытались приобрести Дель Пьеро до его перехода в «Ювентус». Он один из двух игроков, которых я очень жалею, что не сумел приобрести. Тогда «Падова» предложила его нам, но хотела 2,5 миллионов евро. Это была очень большая сумма за такого молодого игрока, мы не были убеждены, что стоит платить столько.

То же самое касается Криштиану Роналду. Ему тогда было 16 лет, а «Спортинг» попросил у нас около 8,2 миллионов евро.

Мы долго следили за Тотти, однако он никогда не хотел покидать «Рому».

Ранее Галлиани высказался о завершении чемпионатов.

Все новости
Балотелли: «Я был бы очень счастлив в „Наполи“»
Сегодня, 22:54 Комментарии2
Ламела: «Играть под руководством Моуриньо – это очень хорошо»
Сегодня, 22:37 Комментарии4
Митрович: «Если Йович проведет два или три полных матча, голы придут»
Сегодня, 21:59 Комментарии6
Экс-защитник «Интера» Бергоми рассказал о лидерских качествах Дибала
Сегодня, 20:19 Комментарии4
Лампард: «Я уверен, что мы можем конкурировать с „Ливерпулем“ и „Ман Сити“»
Сегодня, 19:34 Комментарии11
«Моя карьера — ожившая мечта». Говорит Карлес Пуйоль!
Сегодня, 19:20Александр Чистяков в блоге Bla Bla BlaКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:09
Жадина-говядина 😂😂😂
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:46
опять напали воспоминания))) и перемешалось всё что было и не было))))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:26
Все бы жалели о Рональду
shlomo
shlomo
сегодня в 21:26
Ну это многим не под силу
Karabal
Karabal
сегодня в 21:26
Сейчас не совсем уместно проводить какие-то мероприятия,
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100