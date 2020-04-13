Галлиани: «Жалею, что не сумел купить Роналду и Дель Пьеро»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о своих главных провалах на трансферном рынке.

Тевес должен был приехать, но это так и не случилось.

Также мы пытались приобрести Дель Пьеро до его перехода в «Ювентус». Он один из двух игроков, которых я очень жалею, что не сумел приобрести. Тогда «Падова» предложила его нам, но хотела 2,5 миллионов евро. Это была очень большая сумма за такого молодого игрока, мы не были убеждены, что стоит платить столько.

То же самое касается Криштиану Роналду. Ему тогда было 16 лет, а «Спортинг» попросил у нас около 8,2 миллионов евро.

Мы долго следили за Тотти, однако он никогда не хотел покидать «Рому».