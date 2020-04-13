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Дуглас Коста: «Пребывая дома, уже не знаю, что делать»

сегодня, 17:31

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста в прямом эфире в Instagram рассказал о том, что скучает по футболу. Игрок отметил, что надеется на скорое возобновление соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Также Коста заявил, что уже не знает, что делать, находясь дома.

Я надеюсь, что сезон вскоре возобновится, возможно, через месяц. Я тренируюсь каждый день. Нахожусь дома со своей семьей и провожу время с близкими мне людьми. Но, пребывая дома, я уже не знаю, что делать…

Отметим, ранее сообщалось, что розыгрыш Серии А могут возобновить 31 мая.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:23
не просто но терпимо))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 18:12
дуглась кости
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 17:36
тяжело в замкнутом пространстве находиться длительное время
Не спартак
Не спартак
сегодня в 17:31
Бухать, отдыхать и спать.
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