Дуглас Коста: «Пребывая дома, уже не знаю, что делать»

1586788264

сегодня, 17:31

Вингер «Ювентуса» в прямом эфире в Instagram рассказал о том, что скучает по футболу. Игрок отметил, что надеется на скорое возобновление соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Также Коста заявил, что уже не знает, что делать, находясь дома.

Я надеюсь, что сезон вскоре возобновится, возможно, через месяц. Я тренируюсь каждый день. Нахожусь дома со своей семьей и провожу время с близкими мне людьми. Но, пребывая дома, я уже не знаю, что делать…

Отметим, ранее сообщалось, что розыгрыш Серии А могут возобновить 31 мая.