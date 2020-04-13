«Моя карьера — ожившая мечта». Говорит Карлес Пуйоль!

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сегодня, 19:20

В день рождения Карлеса Пуйоля «Соккер.ру» предоставляет трибуну любимому капитану фанатов «Барсы»!

О своих первых шагах:

Мои родители скептически относились к моему увлечению футболом, можно сказать, не поощряли то, чем я занимался. Они хотели, чтобы я прилежно учился и получил престижную профессию вроде врача или юриста.

О детских мечтах:

Честно говоря, в детстве я никогда не мечтал стать профессиональным футболистом, я просто был счастлив, когда играл в мяч. Все мои радостные воспоминания из детства связаны с футболом.

О традиционной повинности:

В детстве я часто играл в футбол со своим братом и его друзьями — все они были старше. Никто не хотел вставать в ворота, почти всегда это делал я как самый маленький. Если я отказывался, они говорили, что тогда вообще не станут играть со мной.

О своих футбольных качествах:

У меня нет техники Ромарио, скорости Марка Овермарса и силы Патрика Клюйверта. Зато я работаю усерднее других и отдаю всего себя без остатка. Это моя суперспособность. Я похож на студента, который не слишком умный, но упорно готовится к экзаменам, зубрит ночи напролет и, в конце концов, делает все окей.

О «Барселоне»:

Футбольный клуб «Барселона» — это национальная команда Каталонии.

Об успешной команде:

Если футболисты ставят командные цели выше личных, то победы обязательно придут.

О переходе, который не состоялся:

«Реал» тогда назначил Камачо на пост главного тренера. Он хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли к ним. Они дважды пытались заполучить меня, но я уже был в лучшем клубе мира — в «Барселоне», и хотел выигрывать титулы именно с «Барсой».

О циклах в развитии команд:

Я не сторонник революций, хотя люди почти всегда требуют резких изменений после неудачного сезона. Считаю, что это неправильно: никогда нельзя с пренебрежением относиться к опыту предыдущих побед, ведь без него невозможна преемственность.

О Лионеле Месси:

Лео Месси — невероятный, впечатляющий игрок, которого никто не любит. Я — в первую очередь. Понимаете, Лионель — мой антипод. Когда я смотрю на то, с какой легкостью он двигается, работает с мячом, то понимаю, что я и через сто лет страданий на тренировках не добьюсь этого. Кстати, он меня тоже регулярно заставляет страдать на тренировках. Думаю, он лучший нападающий на планете и много лет будет оставаться таковым. Он крепко стоит ногами на земле.

О гениальности Месси:

Я думаю, в его мозгу есть некая особенность, позволяющая ему увидеть в футбольном хаосе за долю секунды верное решение. Это как будто автоматически включается слоу-моушн: все замирают, а он может все обдумывать и двигаться с нормальной скоростью.

О соперничестве Месси и Роналду:

Роналду — это один из лучших игроков в истории футбола, но Месси все-таки лучше. Их конкуренция и соперничество очень интенсивны. Думаю, именно это помогло обоим стать сильнее, у них нет возможности расслабиться. Как по мне, Месси выступает лучше. Я с ним играл и испытывал большую радость при этом. Он всегда стремится совершенствоваться и продолжает это делать вот уже 15 лет. Вообще я считаю, что он становится лучше с каждым сезоном.

О лучшем тренере в мире:

Для меня Пеп — лучший тренер в мире. Вы всегда сможете определить команду Гвардиолы по игре. Убежден, что он снова выиграет Лигу чемпионов. Не могу с уверенностью сказать, что он сделает это с «Манчестер Сити», но сейчас они полностью сосредоточены именно на ЛЧ , поскольку в АПЛ у них нет никаких шансов догнать «Ливерпуль».

О своей карьере после победы на чемпионате мира:

Каждый игрок мечтает выиграть чемпионат мира, и очень немногим это удается. Я счастлив оказаться в числе избранных, но при этом пока не вижу верхушку своей Эйфелевой башни.

О своих чувствах:

К некоторым партнерам по команде я по-прежнему отношусь одновременно как их товарищ и как фанат. Не могу отделить одно от другого.

О своем любимом турнире:

Лига чемпионов. Нигде нет более жестокой конкуренции. Завоевание одного титула в Лиге чемпионов — это воплощение мечты. Представьте, что значит выиграть этот турнир трижды!

О футбольном счастье:

Мне посчастливилось играть за сборную Испании и «Барселону» — команды, которые доказали всему миру, что в футболе можно добиться успехов и взять главные трофеи, показывая привлекательный футбол.

О трудном расставании с футболом:

Это действительно тяжело и очень огорчает: ты работаешь изо дня в день с тем же упорством, что и прежде, но начинаешь замечать, что некоторые части твоего тела уже не так реагируют. А ведь я люблю тренироваться и всегда отдаюсь на 100%! Я чувствовал грусть, гнев и бессилие, хотел все исправить, но не мог. В конце концов, остается только быть честным с самим собой и окружающими.

О тренерской работе «по Пуйолю»:

Не собираюсь становиться «невидимым тренером», который постоянно смотрит в планшет и дает советы только по тактике. Мое преимущество — это мой огромный опыт, исходя из которого я могу дать много полезных советов молодым футболистам не только в футбольных, но и в житейских ситуациях. Я хочу стать «жизненным» тренером, хочу учить думать, принимать решения, управлять эмоциями с помощью интеллекта в сложных ситуациях.

О том, что подарила Пуйолю жизнь:

Возможность играть в футбол стала для меня главным подарком в жизни.

О силе футбола:

Мощь, которой обладает футбол, огромна. Футбол двигает массы!

С днем рождения, Львиное Сердце!