«Моя карьера — ожившая мечта». Говорит Карлес Пуйоль!

В день рождения Карлеса Пуйоля «Соккер.ру» предоставляет трибуну любимому капитану фанатов «Барсы»!
О своих первых шагах:
Мои родители скептически относились к моему увлечению футболом, можно сказать, не поощряли то, чем я занимался. Они хотели, чтобы я прилежно учился и получил престижную профессию вроде врача или юриста.
О детских мечтах:
Честно говоря, в детстве я никогда не мечтал стать профессиональным футболистом, я просто был счастлив, когда играл в мяч. Все мои радостные воспоминания из детства связаны с футболом.
О традиционной повинности:
В детстве я часто играл в футбол со своим братом и его друзьями — все они были старше. Никто не хотел вставать в ворота, почти всегда это делал я как самый маленький. Если я отказывался, они говорили, что тогда вообще не станут играть со мной.
О своих футбольных качествах:
У меня нет техники Ромарио, скорости Марка Овермарса и силы Патрика Клюйверта. Зато я работаю усерднее других и отдаю всего себя без остатка. Это моя суперспособность. Я похож на студента, который не слишком умный, но упорно готовится к экзаменам, зубрит ночи напролет и, в конце концов, делает все окей.
О «Барселоне»:
Футбольный клуб «Барселона» — это национальная команда Каталонии.
Об успешной команде:
Если футболисты ставят командные цели выше личных, то победы обязательно придут.
О переходе, который не состоялся:
«Реал» тогда назначил Камачо на пост главного тренера. Он хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли к ним. Они дважды пытались заполучить меня, но я уже был в лучшем клубе мира — в «Барселоне», и хотел выигрывать титулы именно с «Барсой».
О циклах в развитии команд:
Я не сторонник революций, хотя люди почти всегда требуют резких изменений после неудачного сезона. Считаю, что это неправильно: никогда нельзя с пренебрежением относиться к опыту предыдущих побед, ведь без него невозможна преемственность.
О Лионеле Месси:
Лео Месси — невероятный, впечатляющий игрок, которого никто не любит. Я — в первую очередь. Понимаете, Лионель — мой антипод. Когда я смотрю на то, с какой легкостью он двигается, работает с мячом, то понимаю, что я и через сто лет страданий на тренировках не добьюсь этого. Кстати, он меня тоже регулярно заставляет страдать на тренировках. Думаю, он лучший нападающий на планете и много лет будет оставаться таковым. Он крепко стоит ногами на земле.
О гениальности Месси:
Я думаю, в его мозгу есть некая особенность, позволяющая ему увидеть в футбольном хаосе за долю секунды верное решение. Это как будто автоматически включается слоу-моушн: все замирают, а он может все обдумывать и двигаться с нормальной скоростью.
О соперничестве Месси и Роналду:
Роналду — это один из лучших игроков в истории футбола, но Месси все-таки лучше. Их конкуренция и соперничество очень интенсивны. Думаю, именно это помогло обоим стать сильнее, у них нет возможности расслабиться. Как по мне, Месси выступает лучше. Я с ним играл и испытывал большую радость при этом. Он всегда стремится совершенствоваться и продолжает это делать вот уже 15 лет. Вообще я считаю, что он становится лучше с каждым сезоном.
О лучшем тренере в мире:
Для меня Пеп — лучший тренер в мире. Вы всегда сможете определить команду Гвардиолы по игре. Убежден, что он снова выиграет Лигу чемпионов. Не могу с уверенностью сказать, что он сделает это с «Манчестер Сити», но сейчас они полностью сосредоточены именно на ЛЧ, поскольку в АПЛ у них нет никаких шансов догнать «Ливерпуль».
О своей карьере после победы на чемпионате мира:
Каждый игрок мечтает выиграть чемпионат мира, и очень немногим это удается. Я счастлив оказаться в числе избранных, но при этом пока не вижу верхушку своей Эйфелевой башни.
О своих чувствах:
К некоторым партнерам по команде я по-прежнему отношусь одновременно как их товарищ и как фанат. Не могу отделить одно от другого.
О своем любимом турнире:
Лига чемпионов. Нигде нет более жестокой конкуренции. Завоевание одного титула в Лиге чемпионов — это воплощение мечты. Представьте, что значит выиграть этот турнир трижды!
О футбольном счастье:
Мне посчастливилось играть за сборную Испании и «Барселону» — команды, которые доказали всему миру, что в футболе можно добиться успехов и взять главные трофеи, показывая привлекательный футбол.
О трудном расставании с футболом:
Это действительно тяжело и очень огорчает: ты работаешь изо дня в день с тем же упорством, что и прежде, но начинаешь замечать, что некоторые части твоего тела уже не так реагируют. А ведь я люблю тренироваться и всегда отдаюсь на 100%! Я чувствовал грусть, гнев и бессилие, хотел все исправить, но не мог. В конце концов, остается только быть честным с самим собой и окружающими.
О тренерской работе «по Пуйолю»:
Не собираюсь становиться «невидимым тренером», который постоянно смотрит в планшет и дает советы только по тактике. Мое преимущество — это мой огромный опыт, исходя из которого я могу дать много полезных советов молодым футболистам не только в футбольных, но и в житейских ситуациях. Я хочу стать «жизненным» тренером, хочу учить думать, принимать решения, управлять эмоциями с помощью интеллекта в сложных ситуациях.
О том, что подарила Пуйолю жизнь:
Возможность играть в футбол стала для меня главным подарком в жизни.
О силе футбола:
Мощь, которой обладает футбол, огромна. Футбол двигает массы!
С днем рождения, Львиное Сердце!
Замечательно и честно !
Браво, Пуйоль !
На мой вкус Карлес, как-то неправильно,
ушёл из Барсы и рановато, и незаметно.
Его уход - большое преступление Херардо Мартино.
Когда закончится эпоха Месси в Барселоне обстоятельств ухода Пуйоля прояснятся лучше.
Замечательно и честно !
Браво, Пуйоль !
На мой вкус Карлес, как-то неправильно,
ушёл из Барсы и рановато, и незаметно.
Его уход - большое преступление Херардо Мартино.
Когда закончится эпоха Месси в Барселоне обстоятельств ухода Пуйоля прояснятся лучше.