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Г. Невилл о сокращении зарплат: «Клубы должны получить трансферный бан»

сегодня, 18:09

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился своим мнением о решении клубов войти в государственную программу сохранения рабочих мест. Невилл, ныне работающий телеэкспертом, считает, что такие клубы должны получить запрет на трансферы.

Английская Премьер-лига потратила £ 1,4 млрд на трансферы прошлым летом и в предыдущие три лета потратила более £ 1 млрд. Если клубы сокращают зарплаты игрокам на 30%, а потом обсуждают многомиллионные трансферы, то они должны получить запрет на трансферы.

Трансферы — это то, что любят болельщики. Да, хорошо, когда на трансферном рынке есть движение, но не в то время, когда в клубах идёт закулисная война с футболистами. Клубы кричат, что нуждаются в поддержке, а потом появляется информация о трансферах за £ 200 млн. Не думаю, что это правильно. Такие клубы должны получить трансферный бан, ведь они водят за нос своих же игроков.

Ранее Невилл выразил мнение о том, что сезон в Англии нужно продолжить.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 18:12
Что несет легенда "Валенсии"? Футбольные клубы частные, и рынок сам отрегулирует разумные цены на игроков и объем трансферов.
Karabal
Karabal
сегодня в 18:11
Правду сказал.
beefs
beefs
сегодня в 18:10
поддержка командам необходима
ДСА
ДСА
сегодня в 18:10
Очередную ахинею человек придумал.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:10
разумное предложение высказал
Lazurny
Lazurny
сегодня в 18:10
Это все как-то не определенно.
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