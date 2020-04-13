Бывший вратарь МЮ: «Клуб не получит за Погба столько, сколько заплатил»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич поделился своим мнением о перспективах в манчестерском клубе.

МЮ стоит удерживать Погба, пока он сам хочет оставаться в клубе, и только в клубе знают ситуацию, потому что они находятся в одном месте на ежедневной основе.

Думаю, в ситуации с Погба МЮ должен быть настойчив. В конце концов, за него заплатили огромные деньги, и я сомневаюсь, что такую сумму можно будет получить обратно.

Если Поль будет все делать правильно, играть так, как умеет, их связка с Бруну Фернандешем будет просто феноменальной.