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Бывший вратарь МЮ: «Клуб не получит за Погба столько, сколько заплатил»

сегодня, 17:55

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич поделился своим мнением о перспективах Поля Погба в манчестерском клубе.

МЮ стоит удерживать Погба, пока он сам хочет оставаться в клубе, и только в клубе знают ситуацию, потому что они находятся в одном месте на ежедневной основе.

Думаю, в ситуации с Погба МЮ должен быть настойчив. В конце концов, за него заплатили огромные деньги, и я сомневаюсь, что такую сумму можно будет получить обратно.

Если Поль будет все делать правильно, играть так, как умеет, их связка с Бруну Фернандешем будет просто феноменальной.

Нельзя забывать, что, отпуская такого игрока – за него выложат серьезную сумму, но не такую, которую заплатил МЮ – придется ему замену.

Ранее Погба рассказал, почему перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 18:09
Б/у стоит всегда дешевле.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:01
Это и так понятно,разве замутят обмен.
beefs
beefs
сегодня в 17:56
бизнес есть бизнес
AgentART
AgentART
сегодня в 17:56
Времена меняются, цены тоже.
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