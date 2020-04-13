Лампард: «Я уверен, что мы можем конкурировать с „Ливерпулем“ и „Ман Сити“»

Главный тренер лондонского «Челси» поделился мнением о прогрессе и будущем команды.

Я не хочу опережать события, потому что понятно, чего добились «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Было бы глупо с моей стороны предположить, что мы можем преодолеть этот разрыв быстро, потому что эти клубы проделали много тяжелой работы с точки зрения набора лучших игроков и топ-тренеров.

Мы должны быть частью этого процесса. Мы должны делать это по-своему, мы не можем пытаться копировать. В этом году у нас были опытные игроки, чтобы помочь молодежи, но мы знаем, что в команде есть проблемные позиции... Некоторые из них мы уже усилили, но нам есть над чем работать.

В связи со сложившейся ситуацией в мире стало очень трудно планировать. Но во время этого перерыва я, конечно, чувствовал, что мы движемся в правильном направлении и с постоянным прогрессом и работой на тренировках. Также мы, возможно, подпишем игроков на ключевые позиции, которые постараются помочь сократить отставание от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Да, я уверен, что мы можем конкурировать с ними.