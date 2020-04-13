ГлавнаяНовости

Лампард: «Я уверен, что мы можем конкурировать с „Ливерпулем“ и „Ман Сити“»

сегодня, 19:34

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лампард поделился мнением о прогрессе и будущем команды.

Я не хочу опережать события, потому что понятно, чего добились «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Было бы глупо с моей стороны предположить, что мы можем преодолеть этот разрыв быстро, потому что эти клубы проделали много тяжелой работы с точки зрения набора лучших игроков и топ-тренеров.

Мы должны быть частью этого процесса. Мы должны делать это по-своему, мы не можем пытаться копировать. В этом году у нас были опытные игроки, чтобы помочь молодежи, но мы знаем, что в команде есть проблемные позиции... Некоторые из них мы уже усилили, но нам есть над чем работать.

В связи со сложившейся ситуацией в мире стало очень трудно планировать. Но во время этого перерыва я, конечно, чувствовал, что мы движемся в правильном направлении и с постоянным прогрессом и работой на тренировках. Также мы, возможно, подпишем игроков на ключевые позиции, которые постараются помочь сократить отставание от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Да, я уверен, что мы можем конкурировать с ними.

Ранее появилась информация, что «Челси» контактировал с агентом форварда «Интера» Лаутро Мартинеса.

Все новости
Экс-защитник «Интера» Бергоми рассказал о лидерских качествах Дибала
Сегодня, 20:19 Комментарии2
«Моя карьера — ожившая мечта». Говорит Карлес Пуйоль!
Сегодня, 19:20Александр Чистяков в блоге Bla Bla BlaКомментарии6
Г. Невилл о сокращении зарплат: «Клубы должны получить трансферный бан»
Сегодня, 18:09 Комментарии6
Бывший вратарь МЮ: «Клуб не получит за Погба столько, сколько заплатил»
Сегодня, 17:55 Комментарии6
Дуглас Коста: «Пребывая дома, уже не знаю, что делать»
Сегодня, 17:31 Комментарии4
Ахмедов: «„Краснодар“ должен стать чемпионом ради Галицкого»
Сегодня, 16:40 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 20:20
честно говоря не какой претензий Лэмпарду, Челси хорошо держится в чемпионате учитывая то что продали топовых игроков и был трансферный бан, могли бы как Монако продать лидеров а потом оказаться в зоне вылета, единственно что не понравился это крупно Баварии пройграли, ну против немцев крупный счет так же ни чего не значить, немцы любить добивать команды и всегда играют в атакующий футбол, если даже счет 5-0, вот будут у Челси новые трансферы и тогда можно про Лэмпарда что то говорить а пока что своей задачой он справляется, так вопрос каких игроков им купить, в первую очередь ЦЗ Кулибали, еще нужно им Санчо,
VIPded
VIPded
сегодня в 20:18
Удачи Челси!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 20:08
Все возможно. Но нужны топовые игроки. А без них в составе сейчас редкость добится больших результатов
starche
starche
сегодня в 19:56
Пока выше третьего места мечтать не стоит.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 19:51
Какой уверенный!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:37
на сегодня это не так)) но всё меняется!! удачи и побед!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:35
Пока стабильности нет.
beefs
beefs
сегодня в 19:34
это надо доказать на поле
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:34
Похвальная самоуверенность...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100