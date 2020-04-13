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Митрович: «Если Йович проведет два или три полных матча, голы придут»

сегодня, 21:59

Форвард «Фулхэма» Александар Митрович в общении с Butasport высказался о партнере по сборной Сербии, нападающем «Реала» Луке Йовиче, подвергающемся критике из-за неудачных выступлений в составе мадридской команды.

Думаю, ему просто нужно проводить больше времени на поле. Я убежден, что если он проведет два или три полных матча, голы придут. Но он оказался в такой ситуации, он должен продолжать работать, верить в себя, тренироваться. Всё остальное придет.    

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» не собирается расставаться с Йовичем.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:19
да хоть тридцать три. порожняк он полный...
Альфамен
Альфамен ответ пользователю 13ROS13 (раскрыть)
сегодня в 23:18
Глупое утверждение в данном контексте,и этому есть "миллион" примеров
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:18
возможно. но верится с трудом))))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 22:20
Большие в этом сомнения, мастер всегда мастер.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:00, ред.
Предположения не всегда сбываются.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 21:59
Как это проявится скоро увидим.
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