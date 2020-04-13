Митрович: «Если Йович проведет два или три полных матча, голы придут»

Форвард «Фулхэма» в общении с Butasport высказался о партнере по сборной Сербии, нападающем «Реала» , подвергающемся критике из-за неудачных выступлений в составе мадридской команды.

Думаю, ему просто нужно проводить больше времени на поле. Я убежден, что если он проведет два или три полных матча, голы придут. Но он оказался в такой ситуации, он должен продолжать работать, верить в себя, тренироваться. Всё остальное придет.