Ламела: «Играть под руководством Моуриньо – это очень хорошо»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела в разговоре со Stadium Astro высказался о главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо.
Думаю, что играть под его руководством – это очень хорошо. Вся команда понимает его, мы знаем, чего он хочет. Также мы знаем, каким человеком он является. Он каждый день показывает, что является нормальным человеком, и мы очень счастливы работать с ним.
Отметим, ранее Моуриньо поздравил полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли с днем рождения, соблюдая правила безопасности в условиях пандемии коронавируса.