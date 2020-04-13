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Ламела: «Играть под руководством Моуриньо – это очень хорошо»

сегодня, 22:37

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела в разговоре со Stadium Astro высказался о главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо.

Думаю, что играть под его руководством – это очень хорошо. Вся команда понимает его, мы знаем, чего он хочет. Также мы знаем, каким человеком он является. Он каждый день показывает, что является нормальным человеком, и мы очень счастливы работать с ним.

Отметим, ранее Моуриньо поздравил полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли с днем рождения, соблюдая правила безопасности в условиях пандемии коронавируса.  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:09
жозе он конечно фигура большая. но последнее время удача против него))) но надеюсь всё изменится и мы увидим интересные решения . желаю красивых побед!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:53
Играть может и хорошо, но тащиться в середине таблице - плохо!
beefs
beefs
сегодня в 22:38
все хвалят Моуриньо
9x6_8a_qxxum
9x6_8a_qxxum
сегодня в 22:38
С хорошем тренером всегда хорошо.
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