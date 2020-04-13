Ламела: «Играть под руководством Моуриньо – это очень хорошо»

Полузащитник «Тоттенхэма» в разговоре со Stadium Astro высказался о главном тренере «шпор» .

Думаю, что играть под его руководством – это очень хорошо. Вся команда понимает его, мы знаем, чего он хочет. Также мы знаем, каким человеком он является. Он каждый день показывает, что является нормальным человеком, и мы очень счастливы работать с ним.