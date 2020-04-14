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Рахимич: «Уверен, что все легионеры тренируются дистанционно»

сегодня, 08:33

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал отъезд легионеров клуба из России во время эпидемии коронавируса.

Сложная ситуация для всех, не только для ЦСКА. Пока никому, кроме Бога, не известно, когда это всё закончится. Сейчас вообще непонятно, когда команды смогут возобновить тренировки, сезон продолжится, а легионеры смогут вернуться, и в каком они будут состоянии. Но я уверен, что иностранцы постоянно поддерживают связь с клубом и тренерским штабом, выполняют все задания дистанционно. Проблема в том, что когда все соберутся, команде предстоит по сути заново готовиться к сезону.

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Суеверный
Суеверный
сегодня в 09:56
Хорошо что чувство юмора у народа присутствует. Были времена много хуже. За несколько минут погибало больше людей чем ЗА ВСЮ пандемию COV-19
ДСА
ДСА
сегодня в 09:28
Как же, у себя на участках на травке лежат - пузо греют.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:51
но ведь это не тренировка))) это просто действия чтобы не заплыть жиром)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:41
Чемпионат начнется, посмотрим как и кто готовился, а кто то и спал до обеда.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:35
А кто то нарушает режим.
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