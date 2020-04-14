Рахимич: «Уверен, что все легионеры тренируются дистанционно»

Бывший игрок ЦСКА прокомментировал отъезд легионеров клуба из России во время эпидемии коронавируса.

Сложная ситуация для всех, не только для ЦСКА . Пока никому, кроме Бога, не известно, когда это всё закончится. Сейчас вообще непонятно, когда команды смогут возобновить тренировки, сезон продолжится, а легионеры смогут вернуться, и в каком они будут состоянии. Но я уверен, что иностранцы постоянно поддерживают связь с клубом и тренерским штабом, выполняют все задания дистанционно. Проблема в том, что когда все соберутся, команде предстоит по сути заново готовиться к сезону.