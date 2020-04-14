Рахимич: «Уверен, что все легионеры тренируются дистанционно»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал отъезд легионеров клуба из России во время эпидемии коронавируса.
Сложная ситуация для всех, не только для ЦСКА. Пока никому, кроме Бога, не известно, когда это всё закончится. Сейчас вообще непонятно, когда команды смогут возобновить тренировки, сезон продолжится, а легионеры смогут вернуться, и в каком они будут состоянии. Но я уверен, что иностранцы постоянно поддерживают связь с клубом и тренерским штабом, выполняют все задания дистанционно. Проблема в том, что когда все соберутся, команде предстоит по сути заново готовиться к сезону.