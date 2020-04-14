Мостовой: «Думаю, „Зениту“ не даст преимущества запрет на выезд легионерам»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал тот факт, что «Зенит» запретил всем игрокам, включая легионеров, покидать пределы страны и Санкт-Петербурга.

Думаю, «Зениту» это не даст никакого преимущества над другими. Я за свою карьеру видел многое. Например, как одни приходили в форму за ночь, а другие её неделю не могли набрать. Сейчас все в равных условиях, никто не тренируется совместно. Да и легионеры из других клубов не на отдых на море поехали, а в свои страны, где также сидят дома в самоизоляции. В этой ситуации всё будет зависеть от личных качеств конкретных футболистов. Насколько дисциплинированными они окажутся по отношению к себе.