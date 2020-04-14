Силкин: «Дистанционно можно только поддерживать мышечный тонус»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился мнением о том, что многие иностранные игроки покинули Россию во время паузы в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Думаю, в свои страны уехали в основном только те иностранцы, чьи семьи не были с ними в России. Футбол — командный вид спорта, и здесь важны коллективные тренировки. Дистанционно можно только поддерживать мышечный тонус. Так что тут все находятся примерно в равных условиях. Думаю, клубы оценивали риски, отпуская своих легионеров, и просчитывали, что сумеют их вернуть к моменту, когда будет разрешено тренироваться в полном составе.