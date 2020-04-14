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Силкин: «Дистанционно можно только поддерживать мышечный тонус»

сегодня, 08:10

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, что многие иностранные игроки покинули Россию во время паузы в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Думаю, в свои страны уехали в основном только те иностранцы, чьи семьи не были с ними в России. Футбол — командный вид спорта, и здесь важны коллективные тренировки. Дистанционно можно только поддерживать мышечный тонус. Так что тут все находятся примерно в равных условиях. Думаю, клубы оценивали риски, отпуская своих легионеров, и просчитывали, что сумеют их вернуть к моменту, когда будет разрешено тренироваться в полном составе.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:43
Ясно что дело тёмное.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:32
Команда есть команда.
cska vperiod
cska vperiod ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:19
Вас врядли это коснётся, всё бабло в газпроме.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:18
очень правильные слова . думаю тут будут согласны все ! но и вариантов вирус оставил не много))
beefs
beefs
сегодня в 08:18
естественно, а тактикой можно заниматься дистанционно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:12
Этот вирус разрушит наш футбол...
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