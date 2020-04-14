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Балахнин: «Легионеры уезжают домой к семьям. Не вижу ничего страшного»

сегодня, 05:58

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, что многие иностранные игроки покинул Россию во время паузы в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Ситуация очень сложная, и никто не знает, что будет через месяц. Отпускать или не отпускать своих легионеров, каждый клуб решает сам. Но по обстановке видно, что вся эта ситуация не закончится в ближайшее время. Поэтому не вижу ничего страшного, что иностранцы уезжают домой к своим семьям. Тренироваться полноценно всё равно ни у кого сейчас нет возможности. Сложно прогнозировать, как это скажется на команде после возобновления сезона, и вообще будут ли чемпионат доигрывать. Понятно, что все настроены на полноценное окончание сезона, но мечтать можно о чём угодно, а конца пандемии пока не видно.

Напомним, «Зенит» запретил всем игрокам клуба, включая легионеров, покидать страну и Санкт-Петербург. Однако экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой полагает, что это не даст преимущества петербургской команде.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:36
Лучше сидеть на месте чем ездить куда-то.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:30
Нужно набраться терпения. Врачи делают все возможное и невозможное. Должно же это когда то закончиться?
Q-J-G
Q-J-G ответ пользователю STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 06:12
в гостях хорошо, а дома лучше)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:09
Хрен знает чего лучше
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:00
Сидят дома, а зарплату получают в клубе...
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