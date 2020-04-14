Балахнин: «Легионеры уезжают домой к семьям. Не вижу ничего страшного»

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сегодня, 05:58

Бывший главный тренер «Ростова» поделился мнением о том, что многие иностранные игроки покинул Россию во время паузы в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Ситуация очень сложная, и никто не знает, что будет через месяц. Отпускать или не отпускать своих легионеров, каждый клуб решает сам. Но по обстановке видно, что вся эта ситуация не закончится в ближайшее время. Поэтому не вижу ничего страшного, что иностранцы уезжают домой к своим семьям. Тренироваться полноценно всё равно ни у кого сейчас нет возможности. Сложно прогнозировать, как это скажется на команде после возобновления сезона, и вообще будут ли чемпионат доигрывать. Понятно, что все настроены на полноценное окончание сезона, но мечтать можно о чём угодно, а конца пандемии пока не видно.

Напомним, «Зенит» запретил всем игрокам клуба, включая легионеров, покидать страну и Санкт-Петербург. Однако экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой полагает, что это не даст преимущества петербургской команде.