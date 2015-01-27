«Спартак» подтвердил трансфер Боккетти в «Милан»

«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил переход защитника Сальваторе Боккетти в «Милан».
Футболист будет выступать за «россонери» на условиях аренды до конца нынешнего сезона.
Боккетти подпишет личный контракт с «Миланом» после прохождения медосмотра.
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