Клубы АПЛ возобновят тренировки в конце мая

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сегодня, 09:50

Сообщается, что руководители клубов АПЛ разослали игрокам инструкции по подготовке к возобновлению командных тренировок в конце мая.

Напомним, чемпионат Англии в данный момент приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

По информации источника, игроки получили электронное письмо, в котором изложен новый график домашних тренировок, на который они должны будут перейти до 4 мая. Также игрокам стоит ожидать возвращение к командным занятиям в конце мая, быть готовыми к возобновлению футбольных тренировок через 48 часов после уведомления и запрещено покидать страну во время подготовки к возобновлению сезона.

Ранее стало известно, что президент Франции объявил о запрете мероприятий до середины июля.