ГлавнаяНовости

Акинфеев: «Бегаю в парке, сейчас там мало людей»

сегодня, 20:19

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как тренируется дома во время карантина.

Стараюсь поддерживать форму. Дома есть коврик и фитнесбол, занимаюсь упражнениями на пресс, стабилизация, ноги. Плюс у нас два очень больших парка. Народу там сейчас очень мало, люди особо не гуляют, стараюсь минут 20-25 по паркам побегать.

Никогда не задавался такой целью сделать тренажерный зал дома. Если бы я был пухлым, толстым, еще каким-то, тогда, наверное, задумался бы. Но я не хочу захламлять свой дом и превращать в фитнес-зал.

Все новости
Слухи«Реал» возобновит тренировки, несмотря на чрезвычайное положение в Испании
Сегодня, 11:14 Комментарии7
Компани: «„Андерлехт“ возобновит тренировки 13 апреля»
Сегодня, 10:05 Комментарии3
Слухи«Реал Сосьедад» намерен возобновить тренировки
Вчера, 23:57 Комментарии9
«Ювентус» планирует возобновить тренировки в первых числах мая
Вчера, 11:19 Комментарии4
Гус Тиль показал, как нужно тренироваться в домашних условиях
Вчера, 11:08 ВидеоКомментарии6
Карпин: «Ориентируемся начать 1 мая общекомандные тренировки»
10 апреля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
AgentART
AgentART
сегодня в 21:14
Показал еще раз, что у коней плевать на общество в порядке вещей, оттого у них и количество болельщиков уменьшаются не по дням, а по часам.
beefs
beefs
сегодня в 21:04
а нам говорят что парки в Москве закрыты...
n2_x_8644pm4
n2_x_8644pm4
сегодня в 21:01
Тренируйся, поддерживай форму.
kella
kella
сегодня в 20:58
П....ж, - все парки закрыты!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:53, ред.
А может у него свой парк, рядом с коттеджем? Или участок леса огороженный.
"Народу там сейчас очень мало, люди особо не гуляют, стараюсь минут 20-25 по паркам побегать."

Абсолютно очевидно из его же сообщения, что нет. Не по его же участку люди особо не гуляют сейчас.

Но, если честно, запрет на прогулки в парках и на стадионах тупой сам по себе, Австрия, Германия, Швейцария - страны, справившиеся с COVID максимально эффективно, не запрещали этого. В контактные виды спорта нельзя играть, понятно, на турниках тоже нельзя крутить, а, соблюдая корректно дистанцию, заниматься спортом совершенно безопасно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:51
Зачем рассказал)))
VAN ARM
VAN ARM ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:46, ред.
А может у него свой парк, рядом с коттеджем? Или участок леса огороженный.
тогда два парка причём больших))))))))))) и народ там ходит))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил VAN ARM
сегодня в 20:44, ред.
не хорошо нарушениями хвастать игорёк)))) ты большой мальчик должен понимать)))
А может у него свой парк, рядом с коттеджем? Или участок леса огороженный.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:41
правильно делает так как за ним сзади бежит адвокат.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:41
А как же самоизоляция....???
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:38
не хорошо нарушениями хвастать игорёк)))) ты большой мальчик должен понимать)))
Не спартак
Не спартак
сегодня в 20:35
На пенсию пора сваливать.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:25
Нарушитель карантина...
Лиговский
Лиговский
сегодня в 20:21
Акинфеева увидят, все разбегаются.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100