Акинфеев: «Бегаю в парке, сейчас там мало людей»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как тренируется дома во время карантина.
Стараюсь поддерживать форму. Дома есть коврик и фитнесбол, занимаюсь упражнениями на пресс, стабилизация, ноги. Плюс у нас два очень больших парка. Народу там сейчас очень мало, люди особо не гуляют, стараюсь минут 20-25 по паркам побегать.
Никогда не задавался такой целью сделать тренажерный зал дома. Если бы я был пухлым, толстым, еще каким-то, тогда, наверное, задумался бы. Но я не хочу захламлять свой дом и превращать в фитнес-зал.
Абсолютно очевидно из его же сообщения, что нет. Не по его же участку люди особо не гуляют сейчас.
Но, если честно, запрет на прогулки в парках и на стадионах тупой сам по себе, Австрия, Германия, Швейцария - страны, справившиеся с COVID максимально эффективно, не запрещали этого. В контактные виды спорта нельзя играть, понятно, на турниках тоже нельзя крутить, а, соблюдая корректно дистанцию, заниматься спортом совершенно безопасно.
Абсолютно очевидно из его же сообщения, что нет. Не по его же участку люди особо не гуляют сейчас.
Но, если честно, запрет на прогулки в парках и на стадионах тупой сам по себе, Австрия, Германия, Швейцария - страны, справившиеся с COVID максимально эффективно, не запрещали этого. В контактные виды спорта нельзя играть, понятно, на турниках тоже нельзя крутить, а, соблюдая корректно дистанцию, заниматься спортом совершенно безопасно.