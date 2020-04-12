Акинфеев: «Бегаю в парке, сейчас там мало людей»

Голкипер ЦСКА рассказал о том, как тренируется дома во время карантина.

Стараюсь поддерживать форму. Дома есть коврик и фитнесбол, занимаюсь упражнениями на пресс, стабилизация, ноги. Плюс у нас два очень больших парка. Народу там сейчас очень мало, люди особо не гуляют, стараюсь минут 20-25 по паркам побегать.

Никогда не задавался такой целью сделать тренажерный зал дома. Если бы я был пухлым, толстым, еще каким-то, тогда, наверное, задумался бы. Но я не хочу захламлять свой дом и превращать в фитнес-зал.