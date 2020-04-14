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«Ахмат»: «У восьми футболистов в конце сезона заканчивается контракт»

сегодня, 15:06

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о контрактах футболистов грозненского клуба.

У восьми футболистов «Ахмата» в конце сезона заканчивается контракт. Мы постоянно ведем диалог с нашими игроками, постоянно с ними на контакте. Соглашение футболистов рассчитано до 31 мая. Про настрой и желание игроков мы не спрашиваем, они выполняют свою работу по контракту. Как получится, пока сложно говорить.

Все зависит от ситуации в стране. С кем-то мы подпишем новые контракты, с кем-то, наверное, нет. Здесь нужно же обоюдное желание от игрока и клуба.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» возобновит тренировки не раньше 4 мая.

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drug01
drug01
сегодня в 15:15
Трудное время для Ахмата!!!!
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